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Как майнинг криптовалюты отапливает дом

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Категория: Позитивные новости
Ноябрь 12, 2017
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Bitcoin - крупнейшая и самая известная криптовалюта в прошлом месяце выросла на 480 процентов. Внезапный рост побудил еще больше людей инвестировать в валюту, в то время как другие покупают еще больше компьютеров для добычи биткойнов.

Сибирские предприниматели Илья Фролов и Дмитрий Толмачев занимаются именно последним – вдобавок они поняли, что они могут отапливать 20 квадратных метров двумя машинами, зарабатывая  430 $ в месяц.

Биткойн-транзакции требуют большой вычислительной мощности, что, в свою очередь, производит значительное количество тепла. Большая часть «майнеров» просто «выпускают» эту теплоту в атмосферу, но не Фролов и Толмачев.

Российские предприниматели построили коттедж в сибирском городе Иркутске, который отапливается двумя компьютерами для майнинга Биткойн. Каждый месяц майнеры получают около 430 долларов. И они абсолютно ничего не платят за отопление жилой площади 20 квадратных метров.

Поскольку биткойн является относительно новой денежной единицей, она по-прежнему считается крайне рискованным капиталовложением.

Как майнинг криптовалюты отапливает дом

Процесс «майнинга» биткоин это запись транзакции с биткоинами в блокцепочку, постоянно расширяющуюся общедоступную базу данных, в которой хранится вся история биткоинов в обращении.

Блок-цепочка находится в тысячах машин в сети биткойнов. Некоторые считают, что майнинг гарантирует прочность системы, таким образом, делая криптовалюту более безопасной, чем доллар США.

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