Позитивные новости

/ 0 Рейтинг:/ 0

Плохо Отлично

Подробности Категория: Позитивные новости Ноябрь 11, 2017 Просмотров: 5

Бывает так, что народные верования о пользе чего-либо не подтверждаются научными исследованиями. Однако это не касается сауны. Недавно ученые доказали, что регулярные посещения сауны могут благоприятно сказаться на здоровье, например, облегчить и предотвратить риск острых и хронических состояний.

В основном, сауну используют для удовольствия и расслабления. В ней человек находится от 5 до 20 минут при температуре от 80 до 100 градусов Цельсия, чередуя это с охлаждением в бассейне или душе.

До сих большинство доказательств пользы сауны были анекдотическими, но недавние исследования показали, что она действительно может облегчить и предотвратить болезнь.

Хотя существуют и другие формы тепловой терапии, такие как турецкие бани, инфракрасные сауны, именно традиционная финская сауна больше всего изучена сейчас.

В одном из исследований ученые из Университета Восточной Финляндии зарегистрировали привычку посещать сауну у 2300 человек и наблюдали за их здоровьем более двух десятилетий. Они обнаружили, что те, кто регулярно ходил в сауну, страдали от меньшего числа смертей от сердечных заболеваний или инсульта. Другая работа, проведенная с той же группой, показала, что регулярные сеансы сауны значительно уменьшают риск развития деменции.

Другая работа с участием 1621 мужчины в течение за 22 года показала, что регулярная сауна (четыре-семь раз в неделю) снижает риск высокого кровяного давления почти на 50 процентов. В целом же, нахождение в ней дает такой же эффект, как от упражнений, которые, как известно, предотвращают риск сердечных заболеваний. Тепло сауны увеличивает частоту сердечных сокращений, расширяет кровеносные сосуды в коже, что увеличивает кровоток, улучшает сердечно-сосудистую функцию и защищает от заболеваний сердца.

Ученые из Университетов Бристоля и Восточной Финляндии обнаружили, что люди, которые совмещают физические упражнения и сауну, значительно уменьшают риск смерти от любого заболевания по сравнению с применением каждого метода по отдельности.

Сауна помогает уменьшить боль, связанную с мускульно-скелетными расстройствами, такими как остеоартрит и ревматоидный артрит. Регулярное посещение ее снижает интенсивность головных болей, связанных с хроническим напряжением. У любителей сауны снижается частота простудных заболеваний и улучшается функция легких.

В общем, если вы можете выдержать жару, отправляйтесь в сауну.

Источник

Поделиться новостью