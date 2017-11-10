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Подробности Категория: Позитивные новости Ноябрь 10, 2017 Просмотров: 0

Компания Uber и НАСА заключили договор о создании сети летающих такси. Uber объявил о планах тестирования полетов в Лос-Анджелесе в 2020 году.

Uber шагнул вперед в рамках своего намерения сделать летающие такси реальностью, подписав контракт с НАСА на разработку программного обеспечения для их управления. Директор отдела производства Uber Джефф Холден заявил об этом решении на веб-саммите в Лиссабоне.

Uber утверждает, что благодаря летающему такси поездка, которая на машине занимает 80 минут, сократится до четырех.

«Чтобы сделать этот проект безопасным и эффективным, потребуется фундаментальное изменение в технологиях управления воздушным пространством. Сочетание опыта разработки программного обеспечения Uber с многолетним опытом работы в космическом пространстве НАСА является важным шагом для решения этой проблемы», — заявил Холден.

Uber планирует использовать как пилотируемые, так и беспилотные летательные аппараты. Летающее такси можно будет вызвать с помощью приложения, как и обычное. Летные испытания новой службы такси планируется начать в 2020 году в Лос-Анджелесе, а запуск проекта намечен на 2023 год.

Эксперты сомневаются в успехе проекта, потому что компании придется столкнуться с рядом серьезных проблем.

«Технически это возможно, но это не означает, что это возможно с точки зрения открытия воздушного пространства. Существуют проблемы, связанные с тем, как такой транспорт будет контролироваться, страховаться и регистрироваться. Uber позиционирует себя как бренд будущего. Это может быть скорее маркетинговым ходом, чем реальным продуктом», — говорит профессор Университета Бирмингема Дэвид Данн.

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