Позитивные новости

Компания Uber и НАСА заключили договор о создании сети летающих такси. Uber объявил о планах тестирования полетов в Лос-Анджелесе в 2020 году.
Uber шагнул вперед в рамках своего намерения сделать летающие такси реальностью, подписав контракт с НАСА на разработку программного обеспечения для их управления. Директор отдела производства Uber Джефф Холден заявил об этом решении на веб-саммите в Лиссабоне.
Uber утверждает, что благодаря летающему такси поездка, которая на машине занимает 80 минут, сократится до четырех.
Uber планирует использовать как пилотируемые, так и беспилотные летательные аппараты. Летающее такси можно будет вызвать с помощью приложения, как и обычное. Летные испытания новой службы такси планируется начать в 2020 году в Лос-Анджелесе, а запуск проекта намечен на 2023 год.
Эксперты сомневаются в успехе проекта, потому что компании придется столкнуться с рядом серьезных проблем.