Найти хорошее

Агентство ХОРОШИХ Новостей

Loader

RSS

feed-image RSS-лента

 

Старая версия сайта АХН

Позитивные новости

Uber и НАСА запускают сеть летающих такси

Рейтинг:   / 0
ПлохоОтлично 
Подробности
Категория: Позитивные новости
Ноябрь 10, 2017
Просмотров: 0

Компания Uber и НАСА заключили договор о создании сети летающих такси. Uber объявил о планах тестирования полетов в Лос-Анджелесе в 2020 году.

Uber шагнул вперед в рамках своего намерения сделать летающие такси реальностью, подписав контракт с НАСА на разработку программного обеспечения для их управления. Директор отдела производства Uber Джефф Холден заявил об этом решении на веб-саммите в Лиссабоне.

Uber утверждает, что благодаря летающему такси поездка, которая на машине занимает 80 минут, сократится до четырех.

«Чтобы сделать этот проект безопасным и эффективным, потребуется фундаментальное изменение в технологиях управления воздушным пространством. Сочетание опыта разработки программного обеспечения Uber с многолетним опытом работы в космическом пространстве НАСА является важным шагом для решения этой проблемы», — заявил Холден.

Uber планирует использовать как пилотируемые, так и беспилотные летательные аппараты. Летающее такси можно будет вызвать с помощью приложения, как и обычное. Летные испытания новой службы такси планируется начать в 2020 году в Лос-Анджелесе, а запуск проекта намечен на 2023 год.

Эксперты сомневаются в успехе проекта, потому что компании придется столкнуться с рядом серьезных проблем.

«Технически это возможно, но это не означает, что это возможно с точки зрения открытия воздушного пространства. Существуют проблемы, связанные с тем, как такой транспорт будет контролироваться, страховаться и регистрироваться. Uber позиционирует себя как бренд будущего. Это может быть скорее маркетинговым ходом, чем реальным продуктом», — говорит профессор Университета Бирмингема Дэвид Данн.
 
Источник

Поделиться новостью

Facebook Google Bookmarks Twitter LinkedIn ВКонтакте LiveJournal Мой мир Я.ру Одноклассники Liveinternet БобрДобр

Добавить комментарий

Защитный код
Обновить

 

ТОП-10

Реклама

Сайт клятв и обещаний

 

 

Последние материалы

 
 
© 2017 Агентство ХОРОШИХ Новостей. Все права защищены.
Joomla! - бесплатное программное обеспечение, распространяемое по лицензии GNU General Public License.