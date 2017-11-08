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Подробности Категория: Позитивные новости Ноябрь 08, 2017 Просмотров: 8

Проблема утилизации твердых бытовых отходов (ТБО) наиболее остро стоит в развитых странах и в государствах со стремительно растущим числом жителей. В регионах с низкой плотностью населения достаточно свободной территории для организации полигонов по захоронению ТБО, поэтому там не беспокоятся о способах утилизации отходов. Но как быть маленьким странам с ограниченной территорией и с растущим населением?

Местоположение Сингапура

Одной из таких стран является Сингапур. Это город-государство в настоящий момент занимает 63 острова общей площадью 720 км. кв. А население одного из самых развитых государств Азии составляет 5,7 миллиона человек. Это крупный мегаполис, в результате функционирования которого образуются бытовые и промышленные отходы. Для решения проблемы утилизации отходов правительство, у которого нет свободного места для крупных полигонов ТБО, предпринимает ряд действенных мер.

Город является одним из самых чистых на планете. А все дело в солидных штрафах за оставление мусора на улице и сотнях камер, следящих за порядком и размещенных по всему городу. Например, штраф за выброшенную бумажку составляет около 500-700 долларов США. А за выброс, жевание и хранение жевательной резинки еще больше.

На фото: ночная панорама Сингапура

Победив мусор на улицах, сингапурцы приступили к глубокой переработке образующихся твердых отходов. На данный момент около 20% из них является вторичным сырьем и отправляется на переработку для извлечения полезных компонентов. Для сравнения, в странах Евросоюза этот показатель достигает 40%, а в России не более 5%. Часть мусора, примерно 40%, сжигают на мусорных заводах Сингапура. Но оставшийся объем отходов также приносит пользу: он служит строительным материалом для наращивания территории. Интересно, что в 1960-х годах площадь Сингапура составляла 582 км кв. Остальные 140 км кв. были просто отвоеваны у океана. Используя твердые бытовые отходы и песок, сингапурцы отсыпают берега или засыпают проливы между близко расположенными островами. Таким нехитрым способом они решают сразу две насущные проблемы: размещение ТБО и недостаток территории.

Часть отходов все же располагают на полигоне, который находится на отдельном острове под названием Симакао. Этот остров является искусственным, он полностью образован из бытовых и промышленных отходов. Зона, куда ссыпают привозимый мусор, огорожена специальной сеткой, чтобы его части не проникали в океан. А сам Симакао засажен деревьями и напоминает скорее парк, чем полигон ТБО. На острове действует система мониторинга окружающей среды, регулярно отбираются пробы для оценки экологического состояния. Поэтому здесь довольно безопасно, а жители приезжают сюда купаться и ловить рыбу.

На фото: остров Симакао

Проблема жидких бытовых отходов также с успехом решена Сингапуром. Канализационные стоки подвергаются глубокой очистке и впоследствии пригодны для повторного использования.

Вот так маленькое государство показывает всему миру, как можно рационально утилизировать бытовые и промышленные отходы. И то, что для многих стран является нерешаемой проблемой, сингапурцы умело используют на благо страны.

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