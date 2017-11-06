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Подробности Категория: Позитивные новости Ноябрь 06, 2017 Просмотров: 5

Китайские конструкторы явно неравнодушны к «двигателям будущего». Совсем недавно в одном из городов Поднебесной появился новейший, абсолютно «чистый» и почти бесшумный трамвай, который использует в качестве топлива водород.

Сегодня мир одержим электродвигателями. Еще несколько лет назад машины на электротяге казались фантастикой. Сегодня такие транспортные средства пытается конструировать буквально каждый производитель автомобилей. Неожиданно для всех в тени электродвигателя растет, развивается и набирает популярность двигатель, способный питаться от водородных топливных элементов. За последнее время появилось несколько интересных транспортных средств на водороде, и вот теперь их когорта пополняется еще одним!







В китайском городе Таншань начал курсировать необычный трамвай. Все дело в том, что транспортное средство использует водородное топливо. Создатели утверждают, что это первый в своем роде трамвай, который не оказывает негативного влияния на окружающую среду. Выходит из двигателя (помимо энергии) только вода. Оксид азота, который должен был бы вырабатываться при работе двигателя, не появляется, так как топливные элементы контролируются при температуре ниже 100 градусов по Цельсию. Разработано транспортное средство было китайской железнодорожной корпорацией China Railway Rolling Corporation Tangshan Co.





Состоит новейший трамвай пока только из трех вагонов. В них обустроено для сидения 66 мест. Интересной деталью является и то, что расстояние между полом и рельсами составляет всего 35 сантиметров. Что это значит? А то, что процедура посадки и высадки пассажиров происходит намного быстрее за счет высокого комфорта. Сегодня трамвай курсирует по железнодорожной линии, возраст которой составляет 136 лет, отметили в представительстве города. Его максимальная скорость движения достигает 70 км\ч.

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