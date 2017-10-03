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Подробности Категория: Позитивные новости Октябрь 03, 2017 Просмотров: 663

На здоровье мозга влияют пять основных факторов образа жизни: питание, физические упражнения, управление стрессом, восстановительный сон и «мозговая подготовка». Важно взять на себя ответственность за свое здоровье, создать персонализированный план действий, который будет включать в себя здоровые изменения в диете, упражнения, сон и деятельность, которая заставит постоянно работать мозг.

Почему то, что мы едим, так важно?

отя мозг мал, составляя всего 2 процента от тела по весу, он невероятно жадный и использует до 25 процентов энергии тела. Это означает, что он зависит от баланса полезных веществ и токсинов в пище, которую мы едим.

Все исследования показывают, что годы плохого питания могут повредить мозг. Эксперты считают, что болезнь Альцгеймера, по сути, является проблемой утилизации мусора, которая характеризуется неспособностью мозга справиться с тем, чем мы его кормим на протяжении всей жизни.

Независимо от того, сколько раз мы принимали алкоголь, ели кебаб или гамбургеры, сколько пакетов чипсов или банок с мороженым вы поглотили вечерами, правильные изменения в диете могут оказать быстрое воздействие на здоровье мозга.

Очевидно, что типичная западная диета, насыщенная солеными, сладкими, жирными и обработанными блюдами угрожает каждому из нас ожирением и диабетом, оба из которых увеличивают риск развития деменции. Ожирение в среднем возрасте увеличивает риск слабоумия на 40 процентов, в низкий уровень сахара в крови у пожилых – на 39 процентов.

Ниже вы можете найти топ-20 продуктов, которые будут питать ваш мозг.

Авокадо. В нем содержатся здоровые жиры, которые поддерживают структуру мозга и кровоток в нем.

Бобы. Высокий уровень антиоксидантов, питательных веществ, растительного белка, железа и других минералов делает бобовые культуры той самой пищей, которая увеличивает продолжительность жизни и снижает риск инсульты. Они понижают уровень холестерина, регулируют уровень сахара в крови даже спустя много часов после того, как вы их съели.

Черника. Исследования показывают, что ягоды (особенно черника и клубника) могут замедлить снижение познавательной активности на два с половиной года.

Брокколи. Крупные исследования показывают, что употребление в пищу крестоцветных овощей, которые богаты антиоксидантами, способно обратить вспять ущерб, вызванный нормальным старением, замедляет возрастной спад памяти.

Кофе. Кофеин в кофе стимулирует производство нейрозащитного агента в мозге. Этот напиток незаменим, благодаря содержанию мощных антиоксидантов.

Оливковое масло Extra Virgin. Это отличный источник жирных кислот и питательных веществ.

Семена льна. Они богаты растительными омега-3 жирными кислотами, которые, как было доказано, уменьшают воспаление и снижают уровень холестерина. Они также содержат химические соединения лигнаны, которые защищают кровеносные сосуды от воспалительных повреждений.

Травяной чай. Мята, лимонник и гибискус оказывают противовоспалительное действие.

Травы. Свежий или сушеный кориандр, укроп, розмарин, тимьян, орегано, базилик, мята и петрушка содержат в десять раз больше антиоксидантов, чем орехи и ягоды.

Киноа. Богатый питательными веществами и белка также содержит клетчатку, витамин Е и минералы, такие как цинк, фосфор, селен, которые являются важными строительными блоками для клеток мозга и поддержание их структуры.

Семена. Они содержат витамин Е и другие минералы, позитивно сказывающиеся на мозге.

Специи. Они богаты антиоксидантами, поддерживают детоксикационные системы мозга. Стоит сделать корицу, гвоздику, майоран, душицу, шафран, мускатный орех и эстрагон регулярной частью вашего рациона.

Сладкий картофель. Он насыщен фитонутриентами, клетчаткой, витаминами А и С, минералами. Батат обладает противовоспалительным эффектом и способностью регулировать уровень сахара в крови.

Чай. Напиток содержит полифенолы, которые активируют ферменты, очищающие от токсинов.

Куркума. Антиоксидантное и противовоспалительное средство, которое уменьшает бета-амилоидные бляшки, способные накапливаться в мозге и вызывать болезнь Альцгеймера.

Цельнозерновые продукты. Они насыщены клетчаткой, углеводами, белками и витаминами. Крахмал в таких продуктах, как овес, гречка, просо, сорго и амарант питает хорошие бактерии в кишечнике и обеспечивает отличный источник энергии для мозга.

Следует избегать обработанных продуктов (чипсов, печенья, готовых блюд, белого хлеба), обработанного мяса (бекона, колбас, салями и так далее), цыпленка, как основного источника холестерина, масла и маргарина, жареных продуктов и фаст-фуда, кондитерских изделий и сладостей, напитков с сахаром, алкоголя.

Если на фоне изменения диеты на более здоровую заняться еще и тренировкой мозга, можно по-настоящему надолго отодвинуть риск развития болезни Альцгеймера.

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