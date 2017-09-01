Позитивные новости

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Подробности Категория: Позитивные новости Сентябрь 01, 2017 Просмотров: 3

Какими будут технологии и мир будущего в ближайшие двадцать лет? Постоянно совершаются открытия, которые меняют нашу жизнь. Двадцать лет назад, например, никто бы не поверил, что сейчас у каждого будет смартфон с выходом в интернет. Совсем скоро технологии станут такими, что полностью изменят нас и наше взаимодействие с окружающим нас миром. Интересно? В сегодняшней подборке – 16 технологий, которые ближе, чем вы думаете.

«Отпечаток мозга»

Нам известно, что пароли не дают гарантии полной безопасности. Даже другие, более продвинутые средства защиты, вроде отпечатков пальцев или распознавания лица, можно обойти. Однако сейчас в поле исследования учёных попал «отпечаток мозга». Идея заключается в том, что мозговые волны людей уникальны и могут использоваться в качестве пароля. В будущем, скорее всего, людям не придётся использовать пароли, а только – свой мозг.

Лечение рака

Было проведено огромное количество исследований в отношении рака, но до сих пор он не может быть эффективно излечен. В будущем, однако, нам удастся найти эффективные методы борьбы с ним, и рак перестанет быть такой проблемой, как сейчас.

Аккумуляторы будут служить намноооооооого дольше

Давайте посмотрим правде в глаза: аккумуляторы, которые мы имеем сегодня, просто ужасны. Они сильно отстают от компьютерных технологий. К счастью, исследователи уже открывают новые способы, помогающие аккумуляторам держать заряд дольше. Так что времена, когда вы заряжаете свой телефон дважды в день, скорее всего, скоро пройдут.

Беспилотники-почтальоны

Компания Amazon уже доставила свою посылку с помощью беспилотника. Другие сервисы доставки также разрабатывают этот метод. Поскольку дроны становятся более энергоэкономичными и способными переносить тяжёлые грузы, они станут основным способом доставки посылок к дверям вашего дома.

Мощные компьютеры

Дни, когда человек являлся самым умным видом на Земле, скоро закончатся. Многие футуристы предполагают, что скоро будет изобретен компьютер всего за тысячу долларов, который будет обладать такой же вычислительной мощностью, что и человеческий мозг. Может показаться, что эти времена наступят ещё не скоро, но энтузиасты говорят о 2025 годе.

Архитектура будущего

Архитектура в будущем также радикально изменится. Мы уже видим, как это происходит в Дубае. Спиральные небоскрёбы, крытые парки, «невидимые» здания, электростанции с экологически чистой энергией – всё это скоро станет реальностью.

Лечение ожирения с помощью таблеток

Все мы слышали о таблетках для похудения, но пока они на самом деле не работают. Однако учёные добились успеха в создании лекарства, которое может изменить то, как организм перерабатывает жир. А ведь это существенным образом решит проблему с излишним весом.

Кинотеатры

Кинотеатры не сильно изменились со времени своего первого появления: вы получаете пассивный опыт от просмотра некой истории. Однако совсем скоро появится специальная гарнитура, которая будет сканировать ваши эмоции и мозговые волны. Это даст вам возможность управлять сюжетом фильма и менять его на основе того, что вы думаете и чувствуете.

Супербыстрые самолёты

Конкорд – модель сверхзвукового пассажирского самолёта. С помощью этих самолётов миллионы людей по всему миру были перевезены на огромной скорости. В будущем это явление станет обычным: любой самолёт будет способен доставить вас в нужное вам место не дольше, чем за четыре часа. Это сделает наш мир ещё меньше, чем сейчас.

Телефоны станут тоньше

Никому не нравится ронять свой телефон, ведь это чревато разбитым экраном или, что ещё хуже, поломкой всего устройства. Но совсем скоро многие смартфоны будут представлять собой лишь тонкий кусок стекла. Они будут долговечными, гибкими, и вам придётся очень постараться, чтобы сломать их.

Диагностика здоровья с помощью смартфона

Сейчас, испытывая проблемы со здоровьем, люди обычно идут к доктору. Однако в течение нескольких десятилетий появятся приложения на телефонах, которые смогут диагностировать наше здоровье и даже назначать лекарства.

От Сан-Франциско до Лос-Анджелеса за тридцать минут

Идея поезда «Hyperloop» впервые была предложена генеральным директором Tesla Элоном Маском. По существу, это магнитная капсула внутри спрятанной под землёй трубы, которая будет доставлять пассажиров на безумных скоростях. Например, Маск утверждает, что на поездку из Сан-Франциско до Лос-Анджелеса (а это 559 километров) будет уходить всего полчаса. Технология обещает быть дешевле и эффективнее современных, поэтому, если её реализация совершится, такие поезда станут неотъемлемой частью нашей жизни в будущем.

Мы будем знать больше о Вселенной

Нам известно, что существует тёмная материя, но пока толком мы не знаем, что это такое. Однако некоторые считают, что в течение следующего десятилетия мы узнаем намного больше об этом явлении. Понимание тёмной материи радикально изменит наши представления о Вселенной.

Человеческие колонии на Луне

Мы были на Луне и выяснили, что там не очень много интересного. Почему же мы хотим колонизировать её? Дело в том, что многие учёные считают колонизацию Луны первым шагом к колонизации Марса. В НАСА полагают, что колонизировать Луну получится к 2020 году.

Органы будут выращиваться в пробирках

Сейчас эти технологии находятся на начальном этапе развития. В искусственной среде уже было выращено человеческое сердце. Возможно, в будущем это будет обыденным делом – заказать себе новый орган и внедрить его в ваше тело, что сделает донорство органов пережитком прошлого.

Солдаты будущего

Хотя это и не будет выглядеть как у Железного человека из комиксов, всё же для солдат будут разработаны специальные костюмы, чтобы лучше защитить их в бою. Также они наделят людей возможностями, выходящими за пределы человеческих. Уже сейчас ведётся программа TALOS, которая разрабатывает защитные доспехи для американских солдат.

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