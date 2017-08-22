Позитивные новости

Настоящий прорыв в российской медицине: московские хирурги впервые имплантировали незрячему мужчине бионический глаз. Позади первый этап реабилитации, врачи и инженеры учат пациента пользоваться киберзрением. Но главное — после двух десятилетий в полной темноте он снова может видеть. И этот метод дает надежду тысячам россиян.
— Да это же шарик светится!
Показывать фокусы Григорий Ульянов любит с самого детства, но последние 20 лет эти мячи он мог только чувствовать — не видеть. Мужчина потерял зрение из-за прогрессирующего заболевания. И вот теперь, спустя годы жизни в темноте, он открывает мир заново.
— Вот там тумбочка, вижу, вон кровать еще, и там Лена стоит — правильно, да?
— Да-да!
— Вот — я вижу!
Григорий — первый в России человек, которому вернули зрение с помощью системы "бионического глаза". Инновационная разработка представляет из себя очки с видеокамерой, небольшой компьютер и микрочип — его имплантировали на сетчатку. Картинка с камеры преобразовывается в электрические импульсы и отправляется по зрительному нерву в головной мозг.
"Головной мозг, как огромный сервер с очень мощной производительностью, расшифровывает эту информацию, и, в принципе, мозгом мы с вами и видим", — говорит директор Научно-исследовательского центра офтальмологии РНИМУ имени Н. И. Пирогова Христо Тахчиди.
Но, в отличие от человеческого глаза, камера не столь совершенна, поэтому Григорий не различает цвета. Видит предметы не четкими, а размытыми и в основном черно-белыми. Но даже это для него — большое счастье.
"Ему легче ориентироваться — то есть, дома он, в принципе, видит силуэты. Ему от этого легче, он сам довольный, а мы — еще довольнее", — говорит дочь Григория Ульянова Елена Бутко.
Операция была проведена месяц назад и сейчас, говорят врачи, уже можно сделать вывод, что она прошла успешно. Григорий уже часто без сопровождающего ходит на прогулку, в магазин и активно занимается спортом.
"Я ходил, пробовал, а за мной жена следила, как я иду. А вот когда в магазин заходишь, видишь — тележка, корзина стоит", — рассказывает он.
Систему кибернетического зрения называют революцией в офтальмологии, огромным шагом вперед в лечении полной слепоты. Это — шанс для 50 тысяч пациентов в России и более 30 миллионов по всему миру вернуться к полноценной жизни.
"Революция заключается в том, что установлена связь с мозгом. Это все равно, что мы в Галактику запускаем свой сигнал в поисках другой цивилизации — и вдруг кто-то нам ответил, что нас услышали", — говорит Христо Тахчиди.
Сейчас Григорию предстоит короткий курс реабилитации. Врачи проведут все необходимые обследования, и он вновь вернется домой, в Челябинск. Тем временем в Федеральном научно-клиническом центре оториноларингологии готовятся ко второй подобной операции. Ее планируют провести уже этой осенью.