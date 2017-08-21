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Позитивные новости

Армия дронов будет высаживать в Мьянме по 100 тысяч деревьев в день

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Категория: Позитивные новости
Август 21, 2017
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В сентябре этого года дельта реки Иравади в Мьянме станет безлюдной, но очень оживленной. Здесь, на 250 гектарах, начнется пробная высадка деревьев со скоростью в 100 000 экземпляров в сутки. При этом всю работу выполнят роботы.

Британская компания BioCarbon Engineering совместно с организацией Worldview International Foundation намерена трансформировать процесс рекультивации вырубленных лесов Мьянмы. За последние 5 лет здесь вручную высажено 2,5 млн. деревьев, но эта цифра не идет ни в какое сравнение с тем, на что способна команда дронов. Технология уже опробована – сейчас машины выходят на постоянную работу.

 

Первый эшелон мультикоптеров занимается разведкой: собирает данные о типе грунта, влажности, изучает топологию местности, составляет карты. Затем разрабатывается оптимальный план засева, который преследует лишь одну цель: гарантировать выживаемость максимума саженцев. А затем в дело вступает армия дронов. Их задача — пройти над землей, обстреливая ее из пневмопушек капсулами с семенами и удобрениями. Темп такого артиллерийского засева — 100 000 деревьев за сутки.

Дроны целятся перед выстрелом и не запустят капсулу в скалу или болото. Каждая капсула вонзается достаточно глубоко в землю, чтобы семена не развеял ветер. После этого команда дронов-наблюдателей начнет патрулировать местность и отслеживать процесс прорастания семян, используя принципы машинного обучения. Схожие технологии разрабатываются в NASA для проектов по обустройству плантаций в космосе и освоению новых планет без участия человека.

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