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Подробности Категория: Позитивные новости Май 23, 2017 Просмотров: 456

Гулять по городу, полному загрязненного воздуха – не самое приятное удовольствие, а езду на велосипеде сквозь этот смог можно сравнить с выхлопной трубой Ford F-150, легкие не скажут спасибо.

Но в будущем, езда на велосипеде при сильном загрязнении воздуха могла бы стать даже полезной, если предложение голландского дизайнера Даана Русегаарда (Daan Roosegaarde) наберет популярность.

Smog Free Bike - это новая концепция Даана в его предложении для загрязненных городов, перед этим он проектировал башню Smog Free Tower, первую он установил в Роттердаме, а после и в Пекине.

Башня, которая по существу работает как огромный пылесос, создавая в своем кармане чистый воздух.

Загрязненный воздух всасывается наверху башни, а затем очищенный воздух выпускается через вентиляционные отверстия с четырех сторон.

Пока велосипед находится в стадии разработки, но он будет работать так же, как и башня, - чтобы воздух, окружающий велосипедиста, был чистым и безопасным.

«Велосипед - идеальная модель», - сказал Русегаард. «Он выполняет двойную функцию, поскольку очищает воздух и уменьшает заторы на дорогах, оздоравливает и является энергосберегающим».

Голландский дизайнер, возглавляющий свою собственную студию, ищет возможность реализовать свою разработку велосипеда через программы обмена велосипедами в Китае, такие как Mobike.

«Велосипед, конечно же, является частью программы в Голландии, а Пекин и другие города в Китае когда-то были велосипедными городами», - сказал он. «Мы хотим вернуть престиж этому виду транспорта и следовать нашим принципам превращения граждан в решение проблемы вместо самой проблемы.

Это всегда будет связано с большими правительственными программами, зеленой технологией и электрическими машинами. Они делают сверху вниз, мы снизу вверх, и встречаемся посередине».

Всемирная организация здравоохранения оценивает Китай как худшую страну в мире по степени загрязнения воздуха: более миллиона людей в стране умерли преждевременно в 2012 году из-за газов, основными источниками которых были заводы и автомобили.

Кольцо, сделанное из частиц спрессованного смога, собранного в башне, очищащей воздух в Пекине.

Студия Roosegaarde не стала говорить, предназначена ли ее велосипедная система для очищения воздуха от смога масштаба всего города, поскольку это все еще зарождающаяся идея. Больше всего похоже, что технология предназначена для защиты легких отдельных велосипедистов.

«Мы все еще находимся на стадии разработки, поэтому слишком рано отвечать на этот вопрос», говорит пресс-секретарь Джейн Ли. «Но велосипед должен выпускать воздух вокруг велосипедиста».

«Конечно, одна башня и несколько велосипедов не решат проблемы загрязнения воздуха в Китае, но велосипеды, которые очищают воздух - это захватывающая идея, которая, мы надеемся, активирует сообщества для создания более зеленых городов», - говорит Русегаарде. «Наши цели пересматриваются; в будущем самой большой роскошью не будет сумка Louis Vuitton. Это будет чистый воздух».

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