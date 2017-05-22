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Подробности Категория: Позитивные новости Май 22, 2017 Просмотров: 410

Украинец Евгений Эрик придумал красивое и сравнительно недорогое решение проблемы света и тепла: солнечные жалюзи. Одно окно, украшенное таким необычным гаджетом, сможет генерировать до 100 киловатт энергии в месяц. А обойдутся такие жалюзи в $300 с установкой.

Оконные жалюзи SolarGaps в дополнение к затенению комнат могут производить электричество? Они спроектированны отслеживать солнечный свет, и, как заявляет компания, могут сократить счета за электроэнергию до 70 процентов.

Солнечные жалюзи, созданные Евгением Эриком, могут значительно улучшить нашу жизнь, уменьшим счета за электричество, производя энергию, которую мы потребляем в наших домах. Компания говорит, что жалюзи чрезвычайно эффективны, могут производить до 100 Вт-ч энергии, будучи установленными на окно, размером один квадратный метр - достаточно энергии для питания трех MacBook или 30 светодиодных лампочек.

«Если жалюзи расположены внутри помещения, за стеклами, эффективность уменьшается вдвое. Стандартное окно площадью 2 квадратных метра с внешними жалюзи может производить до 200 ватт-час. Этого достаточно, чтобы зарядить ноутбук. Если вы устанавливаете SolarGaps в офисных зданиях с большим количеством больших окон, можно полностью отключиться от государственной энергосети.

Существует два способа использования SolarGaps: 1) для зарядки домашних батарей, таких как Tesla Powerwall или 2) для отправки энергии в сеть и использования ее обычным способом».

Компания также заявляет, что процесс установки достаточно прост, и домовладельцы, использую инструкцию SolarGaps, смогут справиться самостоятельно. Конечно же, для управления умными жалюзи существует приложение, которое позволяет пользователям изменять угол шторок, понижать или повышать его, или проверять, сколько энергии они производят.

«Вы можете самостоятельно изменить положение шторок или приоткрыть их для вашего удобства, но жалюзи установят оптимальное положение для эффективной производительности через 5 минут, как только вы покинете помещение».

Естественно, в ночное время при отсутствии солнечного света умные жалюзи не могут производить энергию. Для удобства пользования компания добавила небольшой аккумулятор для возможности заряжать устройства через USB.

«Если вы установите дополнительный аккумуляторный блок, вы сможете использовать в ночное время электричество, которое вы произвели днем. Если вы производите больше энергии, чем вы используете, вы сможете зарабатывать деньги, поставляя электроэнергию в сеть».

Жалюзи изготавливаются с солнечными батареями от SunPower, заявленный срок службы 25 лет. Внешняя часть выполнена из алюминия. SolarGaps говорит, что они будут работать в самых разных климатических условиях и температурах, от -40 градусов до 80 градусов по Цельсию.

Несколько дней назад началась краудфандинговая кампания проекта на площадке Kickstarter, где набор жалюзи XS Sized Set можно купить за 390 долларов США (с доставкой по всему миру), что на 50 процентов ниже розничной цены, а их размер составляет 91 на 91 см, или 81 на 91 см.

SolarGaps также предлагает небольшие, средние, большие, очень большие и сверхбольшие размеры, а также два пользовательских пакета.

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