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Tesla представляет новые солнечные панели для крыш

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Категория: Позитивные новости
Апрель 12, 2017
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 Если для крыши вашего дома вам не подходят традиционные солнечные панели, то у Tesla есть решение.

Сейчас компания предлагает гладкие, низкопрофильные солнечные панели, которые легко устанавливаются и лучше сочетаются с дизайном дома.

Непревзойденный внешний вид новой технологии объясняется «интегрированными передними частями и отсутствием видимых монтажных приспособлений», как говорит веб-сайт Tesla.

Эти функции позаимствованы у Zep Solar, компании, занимающейся монтажом оборудования SolarCity, приобретенной Tesla. Инженеры Zep Solar разработали безрельсовую систему для Solar City, благодаря которой время установки солнечных систем сокращается в два раза.

Tesla представляет новые солнечные панели для крыш

Tesla говорит, что их панели «превышают отраслевые стандарты по прочности и сроку службы».

Panasonic будет производить эксклюзивные панели на Gigafactory 2 в Буффало, Нью-Йорке.

Пока что компания не предоставила технические характеристики для новых солнечных панелей, но известно, что их мощность составит 325 Вт. Она отметила, что Panasonic продает и другие 325-ваттные панели, но для эта разработка будет отличаться 25-летней гарантией выходной мощности и эффективностью модуля в 21,76 %.

Tesla представляет новые солнечные панели для крыш

Tesla, как и до этого SolarCity, для установки использовала солнечные панели от нескольких поставщиков, как это делают многие солнечные компании, но, как только начнется производство этих новых панелей, Tesla будет использовать их для всех воих жилых проектов в будущем.

Tesla представляет новые солнечные панели для крыш

Похоже, Илон Маск стремится предлагать только лучшие солнечные решения для тех, кто не решался идти на солнечную сторону в прошлом.

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