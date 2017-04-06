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Позитивные новости

Паралич конечностей успешно побежден мозговым имплантом

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Категория: Позитивные новости
Апрель 06, 2017
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Парализованный человек впервые за восемь лет смог самостоятельно принять пищу после того, как доктора вживили в его мозг новый микрочип.

Билл Кочевар был парализован ниже линии плеч после велосипедной аварии в Кливленде в 2006 году. Чтобы помочь ему вновь обрести контроль над телом, в 2014 году врачи хирургическим путем разметили в его мозгу два крошечных импланта, чтобы позволить мозгу посылать сигналы рукам. Они передаются по внешним кабелям, подключенным к компьютеру, который посылает команды на электроды, вживленные в мышцы рук и кистей.

Даже после первого опыта практических испытаний Билл уже смог выпить кофе через соломинку и самостоятельно отведать картофельное пюре и макароны с помощью вилки. После стольких лет паралича мышцы частично атрофировались, а потому врачам пришлось помочь Кочевару и с этим: в дело пошли роботехнологии. Исследование, посвященное истории болезни Билла, опубликовано в журнале Lancet.

«Нам известно, что у парализованных людей поврежден спинной мозг, а потому сигналы от головного мозга не доходят до мышцы, а потому наша система была направлена в первую очередь на преодоление этого недуга», говорит Боб Кирш из Case Western Reserve в Кливленде, старший автор исследования. Подобные технологии ранее использовались для того, чтобы помочь некоторым парализованным людям совершать простейшие механические операции: держать зубную щетку, двигать ногами, пить из бутылки и т. п., но мозговые и мышечные импланты до сего дня не покидали пределов экспериментальных лабораторий.

Кирш надеется, что в течение следующих нескольких лет эта практика постепенно внедрится в медицинские учреждения, однако ей потребуются несколько существенных апгрейдов, что обойдется в десятки тысяч долларов — не слишком большая (в рамках рынка), но все же существенная сумма.

Чад Бутон из Института медицинских исследований им. Фейнштейна в Манхассете, Нью-Йорк, который работал над аналогичными проектами, но не участвовал в этом испытании, говорит, что новая технология может быть полезна и вне сферы исцеления паралича, к примеру, для восстановления организма после инсульта. Другие эксперты настаивают, что необходимо как можно скорее улучшить и расширить сферу мозговых имплантов. В основном ученые сосредотачивают свои усилия вокруг того, как преобразовать электросигналы в нервные импульсы: в настоящее время люди с подобными устройствами двигаются весьма резко и неуклюже.

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