Позитивные новости

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Подробности Категория: Позитивные новости Апрель 01, 2017 Просмотров: 300

Когда мы задумываемся об альтернативных источниках энергии для обеспечения собственного дома, то мало кто из нас знает о маленьком острове у побережья Шотландии, который стал полностью энергонезависим.

Остров Эгг, площадью 31 квадратный километр, стал ярким примером того, как местные сообщества, не связанные с более крупными энергосетями, могут обеспечить себя самостоятельно, используя чистую энергию.

Эгг предпринял революционное решение в 2008 году, чтобы поменять свою шумное дизельную электростанцию на автономную электрическую систему, которая использует только ветер, воду и солнечную энергию.

Это был первый регион в мире, который решился на такой смелый шаг, и, более того, несомненно активные жители в значительной степени научились сами управлять системой.

Так как дизельная электростанция, которую они раньше использовали, работала только небольшую часть каждого дня, отказ от нее в пользу чистой энергии также означает, что регион в первый раз стал получать энергию 24 часа в сутки, 7 дней в неделю.

Установленная система Eigg Electric постоянно поддерживает энергообеспечение, интегрируя три источника энергии, использующих ветер, солнце и гидроэлектроэнергию.

Набор из четырех ветряных турбин дает в сеть до 24 киловатт, в то время как набор солнечных панелей вносит ежегодное среднее значение 9,5% от номинальной мощности в 50 киловатт.

Чтобы поддержать непостоянные компоненты - ветер и солнечный свет, дополнительно в разных местах на острове были установлены три гидроэлектростанции. Одна выдает до 100 киловатт, в то время как другие генерируют от 5 до 6 киловатт.

Работая вместе, эти три источника обеспечивают от 90 до 95 процентов потребности в электроэнергии на острове. Иногда, когда стоит пасмурная погода, приходится запускать два резервных генератора, а иногда наоборот, при хорошей погоде система производит больше энергии, чем нужно.

Такая система и модель общественной собственности применяются еще в нескольких странах, которые сталкиваются с одной и той же проблемой: нет доступа к национальной энергосети.

Сообщество Energy Malawi, родственная организация Energy Scotland, направило в прошлом году в Эгг представителей для изучения системы. Их воодушевил тот факт, что люди с нетехническим образованием могут научиться строить и эксплуатировать надежную систему, которая использует возобновляемые источники энергии.

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