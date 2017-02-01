Позитивные новости

От дополненной реальности и живых протезов до летающих городов: будущее готовит нам много сюрпризов. На самом деле технологии будущего уже существуют, но стоят очень дорого. Вот топ 15 технологических новшеств, которые в будущем могут полностью изменить нашу жизнь.
Эта технология уже разработана, но пока она не достаточно совершенна. Если коротко, такие органы будут выращиваться с помощью стволовых клеток.
Говоря простым языком, это — магнитный пластик. Казалось бы, зачем нам это изобретение? Все просто — запасы металла на нашей планете заканчиваются, так что, этот материал, возможно, вскоре заменит металл во многих отраслях.
Мы сможем выращивать мясо в лабораториях. Откровенно говоря, мы и сейчас можем это сделать, но технология пока слишком дорогая, чтобы построить на ней массовое производство.
Сборы льда с пояса астероидов. К сожалению, запасы воды на земле ограничены, а вот в солнечной системе воды гораздо больше.
Вообще, мысль о том, что компьютеры научатся обучаться, немного пугает. Но это — уже реальность. Машины уже могут учиться, обновляться и менять программные настройки. Остается только догадываться, к чему мы придем лет через 50.
Эта разработка может быть объяснена как технология работы с генами, позволяющая моделировать их. Не удивляйтесь, если в скором времени люди начнут производить на свет «усовершенствованных» детей. Возможно, быстрее всех это произойдет в Китае — у них как-то легче относятся к вопросам генной инженерии.
Да — это возможно… на Венере. Дело в том, что поверхность этой планеты не слишком дружелюбна для жизни. А вот на высоте 50 километров все более оптимистично: температура, давление и гравитация — все эти параметры почти идеально совпадают с земными. По факту, Венера гораздо больше подходит для заселения, чем Марс. А вы бы захотели жить в облачном городе, или даже облачном мире?
Данное незнакомое многим слово подразумевает то, что мы сможем запрограммировать и перепрограммировать себя в режиме реального времени контролируя собственные гены.
Проще говоря, компьютеры станут очень, чрезвычайно и невероятно мощными! Это произойдет ввиду того, что квантовые компьютеры смогут решать проблемы значительно быстрее и эффективнее, смогут «копнуть глубже». Идея, стоящая за этим изобретением, называется суперпозиция. Дело в том, что на квантовом уровне частицы не следуют многим законам физики, которые мы воспринимаем как незыблемые. В результате эти частицы могут находиться в двух состояниях в один и тот же момент, а следовательно мы сможем выполнять в десятки раз больше операций одновременно.
Под словом «живой» мы подразумеваем то, что такой протез сможет не только принимать импульсы от головного мозга (чтобы осуществлять движения), но и передавать информацию назад, сообщая о боли, давлении или температуре.
Фактически, эта технология подразумевает копирование человеческого мозга, возможно, через создание его программной копии для последующего воссоздания в виде компьютера. Конечно, помимо технических задач, эта идея влечет за собой множество этических вопросов и споров.
Несмотря на то, что эта технология еще разрабатывается, суть сводится к массивной структуре, которая сможет полностью окружить звезду (вроде нашего солнца) и перенаправлять её энергию на нужные человечеству цели.
Монорельс такого типа уже тестируется в Калифорнии. Теперь представьте, что вы можете добраться из Токио в Нью-Йорк меньше чем за 15 минут.
Благодаря новейшим генетическим прорывам, вскоре мы сможем возродить вымершие виды. Даешь Юрский период!
Все, кто пользуется контактными линзами вскоре получат не просто линзы, но и дополненную реальность. При наведении взгляда на первый попавшийся предмет, человек сможет получить информацию о этом предмете.