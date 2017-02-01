Позитивные новости

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Подробности Категория: Позитивные новости Февраль 01, 2017 Просмотров: 104

От дополненной реальности и живых протезов до летающих городов: будущее готовит нам много сюрпризов. На самом деле технологии будущего уже существуют, но стоят очень дорого. Вот топ 15 технологических новшеств, которые в будущем могут полностью изменить нашу жизнь.

1) Самовосстанавливающиеся органы

Эта технология уже разработана, но пока она не достаточно совершенна. Если коротко, такие органы будут выращиваться с помощью стволовых клеток.

2) Ферромагнитные полимеры

Говоря простым языком, это — магнитный пластик. Казалось бы, зачем нам это изобретение? Все просто — запасы металла на нашей планете заканчиваются, так что, этот материал, возможно, вскоре заменит металл во многих отраслях.

3) Искусственно выращенное мясо

Мы сможем выращивать мясо в лабораториях. Откровенно говоря, мы и сейчас можем это сделать, но технология пока слишком дорогая, чтобы построить на ней массовое производство.

4) Ледяной урожай

Сборы льда с пояса астероидов. К сожалению, запасы воды на земле ограничены, а вот в солнечной системе воды гораздо больше.

5) Искусственный интеллект

Вообще, мысль о том, что компьютеры научатся обучаться, немного пугает. Но это — уже реальность. Машины уже могут учиться, обновляться и менять программные настройки. Остается только догадываться, к чему мы придем лет через 50.

6) Апгрейд детей

Эта разработка может быть объяснена как технология работы с генами, позволяющая моделировать их. Не удивляйтесь, если в скором времени люди начнут производить на свет «усовершенствованных» детей. Возможно, быстрее всех это произойдет в Китае — у них как-то легче относятся к вопросам генной инженерии.

7) Летающие города

Да — это возможно… на Венере. Дело в том, что поверхность этой планеты не слишком дружелюбна для жизни. А вот на высоте 50 километров все более оптимистично: температура, давление и гравитация — все эти параметры почти идеально совпадают с земными. По факту, Венера гораздо больше подходит для заселения, чем Марс. А вы бы захотели жить в облачном городе, или даже облачном мире?

8) Эпигенетика

Данное незнакомое многим слово подразумевает то, что мы сможем запрограммировать и перепрограммировать себя в режиме реального времени контролируя собственные гены.

9) Квантовые компьютеры

Проще говоря, компьютеры станут очень, чрезвычайно и невероятно мощными! Это произойдет ввиду того, что квантовые компьютеры смогут решать проблемы значительно быстрее и эффективнее, смогут «копнуть глубже». Идея, стоящая за этим изобретением, называется суперпозиция. Дело в том, что на квантовом уровне частицы не следуют многим законам физики, которые мы воспринимаем как незыблемые. В результате эти частицы могут находиться в двух состояниях в один и тот же момент, а следовательно мы сможем выполнять в десятки раз больше операций одновременно.

10) Живые протезы

Под словом «живой» мы подразумеваем то, что такой протез сможет не только принимать импульсы от головного мозга (чтобы осуществлять движения), но и передавать информацию назад, сообщая о боли, давлении или температуре.

11) Искусственный мозг

Фактически, эта технология подразумевает копирование человеческого мозга, возможно, через создание его программной копии для последующего воссоздания в виде компьютера. Конечно, помимо технических задач, эта идея влечет за собой множество этических вопросов и споров.

12) Сферы Дайсона

Несмотря на то, что эта технология еще разрабатывается, суть сводится к массивной структуре, которая сможет полностью окружить звезду (вроде нашего солнца) и перенаправлять её энергию на нужные человечеству цели.

13) Суперскоростной монорельс

Монорельс такого типа уже тестируется в Калифорнии. Теперь представьте, что вы можете добраться из Токио в Нью-Йорк меньше чем за 15 минут.

14) Возрождение вымерших видов

Благодаря новейшим генетическим прорывам, вскоре мы сможем возродить вымершие виды. Даешь Юрский период!

15) Дополненная реальность

Все, кто пользуется контактными линзами вскоре получат не просто линзы, но и дополненную реальность. При наведении взгляда на первый попавшийся предмет, человек сможет получить информацию о этом предмете.

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