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Позитивные новости

На DVD можно записать гораздо больше

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Категория: Позитивные новости
Январь 08, 2017
Просмотров: 82
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Ученые из Казани совместно с коллегами из Лондона и Гарварда разработали совершенно уникальную технологию, с помощью которой можно записать на оптический диск больше данных, чем это было реально раньше. Сделать это удалось, благодаря применению оптических наноантенн особой геометрии, уникальных методов поляризации света, а также специальных полимеров. В процессе работы ученые, задействовав все перечисленное, без проблем обошли закон физики, который не разрешал сфокусировать свет в области, составляющей менее половины длины его волны.

Приобретенные возможности позволили добиться емкости записи в один питабайт на квадратный дециметр площади носителя, а это в миллионы раз превосходит текущее значение того же DVD-диска.

Руководитель группы из Казанского федерального университета (КФУ) Сергей Харинцев отметил, что открытие позволит в разы повысить емкость лазерных носителей. Обойти все ограничения на максимальном уровне они смогли, использовав особые оптические наноантенны и специальное покрытие носителя.

Пока технология не готова для массового запуска, так как она еще находится на стадии разработки. Но и после завершения всех работ для массового распространения среди производителей она не пригодится, так как окажется слишком дорогостоящей. Применять ее можно в дата-центрах крупных предприятий или даже государственных структур, которые могут себе позволить такие затраты.

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