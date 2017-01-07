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Подробности Категория: Позитивные новости Январь 07, 2017 Просмотров: 29

Ученые из США из Университета Мичиган пришли к выводу, что теплые отношения с соседями оказывают положительное воздействие на здоровье, так как снижают вероятность возникновения проблем с сердцем.

Во время исследования ученые наблюдали за замужними женщинами на протяжении четырех лет. Общее их количество составило 5276 человек, а возраст – более пятидесяти лет. У каждой из них не было проблем с сердечно-сосудистой системой на момент начала эксперимента. Исследователи постоянно оценивали физиологическое состояние каждой из женщин. Кроме того, перед экспериментом специалисты узнали у участников эксперимента, дружат ли они с собственными соседями. В итоге, они зафиксировали, что за четыре года у 148 человек случился сердечный приступ.

Что касается тех добровольцев, которые поддерживали дружеские отношения с соседями, они имели на целых 67 процентов ниже вероятность риска возникновения серьезных сердечно-сосудистых заболеваний. Это в сравнении с теми, кто постоянно враждовал с соседями. Результаты показали, что если не вступать в споры, показывать дружелюбие, то нервная система останется в полном порядке, что, в итоге, снизит риск заболеваний сердца. В общем-то, что-то подобное можно сказать и обо всех других сферах жизни, так как нервные ситуации и постоянные конфликты подкашивают здоровье намного сильнее бактерий и вирусов. Чтобы быть здоровым, нужно жить в мире и согласии с окружающими и самыми собой.

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