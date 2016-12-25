Позитивные новости

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Подробности Категория: Позитивные новости Декабрь 25, 2016 Просмотров: 7

Для миллионов людей 2016 год стал, вероятно, одним из самых тяжелых и трагичных. Многие окончательно потеряли веру во все хорошее, доброе и вечное. К сожалению, это можно понять, особенно в свете недавних событий. Но даже если вам иногда не хочется включать телевизор или заглядывать в ленту новостей в Facebook, потому что вы наверняка знаете, что эфир заполнен новостями об убийствах, терактах, землетрясениях, похищениях, то для вас наш пост. Поверьте, помимо всего плохого, что происходит в нашем мире, кто-то все еще совершает самоотверженные и добрые поступки. И пусть хотя бы эти 16 человек, о которых мы расскажем, станут светлым символом надежды на будущее.

Пока все жители Алеппо бегут от войны, этот человек остается в разрушенном городе, чтобы заботиться о брошенных кошках

Женщина спасла 2-летнего нигерийского мальчика, на которого никто не обращал внимания, несмотря на его ужасное состояние. Семья оставила малыша умирать на улице, потому что считала, что он колдун

Американский бизнесмен и активист Марк Чинг спас в общей сложности тысячу собак с шести скотобоен. Собак ожидала печальная участь — в Китае ежегодно проводится 10-дневный фестиваль собачьего мяса. Некоммерческая организация Марка прилагает все усилия, чтобы остановить это жуткое мероприятие. Причем власти и полиция всячески препятствуют активистам. Однажды Марка избили и задержали в китайском городе Юлин

Больного тигренка, весившего в 4 раза меньше нормы, спасли, забрав из цирка. Он чудом выздоровел

Джейк Остин купил старый грузовик за 5 тысяч долларов и превратил его в мобильный душ на колесах для бездомных людей. Однажды он увидел, как в канализационном колодце моется бездомный мужчина, и понял, что помощь таким людям заключается не только в подаче мелочи и куске хлеба. Они тоже люди, и им требуется душ

Хотя жителей Бразории, штат Техас, заранее предупредили о надвигающемся наводнении, многие семьи в суматохе покидали дома и бросали своих собак. Этот мужчина с сыном объезжали окрестности на лодке и забирали несчастных животных. Они спасли около 40 домашних питомцев

12-летний Кэмпбелл Ремесс научился шить, чтобы мастерить мягкие игрушки для больных детей. Только в 2016 году мальчик сделал более 450 игрушек

Оливия Сиверс, работающая на немецких авиалиниях, во время недолгого пребывания в Буэнос-Айресе пожалела и покормила бездомную собаку. С тех пор преданный пес всегда провожал ее до отеля, где она каждый раз останавливалась, прилетая в Бразилию. Женщина даже пыталась отдать его местной семье, но он сбежал и снова ждал, когда же прилетит его хозяйка. Оливия не выдержала и забрала собаку в Германию

Мэнни Пакьяо — первый и на данный момент единственный боксер, становившийся чемпионом мира в восьми весовых категориях. Филиппинский боксер построил тысячу домов для бедных жителей страны





Джордан Трент ослеп на левый глаз в 15 лет. Как-то на ярмарке он увидел мужчину, продающего щенков. У него остался последний, одноглазый щенок, которого никто не хотел брать. Джордан не смог пройти мимо и забрал его. Песика назвали Шайнер (Shiner — «фингал»), у него некоторые проблемы с восприятием глубины пространства, как и у Джордана, а в остальном он жизнерадостный и любопытный щенок

Учительнице на пенсии Энн Глэнси грозил штраф от городского сообщества — 3 тысячи долларов в день, если она не отремонтирует свой дом и не приведет в порядок газон. Ей некому было помочь, но ее соседи Адам и Кристин Полемус вместе с другими волонтерами посвятили целое лето тому, чтобы бесплатно восстановить жилище одинокой женщины

Голубь свил гнездо на одной из полицейских машин. Большинство людей наверняка прогнали бы птицу, однако полицейские оставили новоявленную маму в покое и даже помогли ей устроиться поудобнее

Скотт Данн попал в автомобильную аварию перед школьным выпускным. Парень пролежал в коме и, понятное дело, пропустил окончание школы. Когда Скотт очнулся, то очень расстроился, что не смог быть со своими друзьями. А его одноклассники вместе со школой взяли и устроили еще один выпускной. Специально для него

Авиакомпания нарушила свои же собственные правила и позволила пассажирам лететь с животными. Более 80 тысяч жителей города Форт Мак-Муррей в Канаде были вынуждены покинуть свои дома из-за массовых лесных пожаров. Город был полностью окружен огненным кольцом, а затем пожар целиком уничтожил его. К счастью, авиакомпании West Jet и Canadian North упростили процесс эвакуации, позволив людям лететь вместе со своими питомцами в салоне

Офицеры римского отделения полиции приехали на вызов: кто-то позвонил и сказал, что в соседней квартире слышны крики и плач. На месте полицейские обнаружили пожилую супружескую пару (84 и 94 лет), никаких грабителей и преступлений. Но муж и жена плакали, потому что им было очень одиноко и грустно. Полицейские остались с ними, приготовили им ужин и поговорили с парой, которая жената вот уже 70 лет

Афганский мальчик Муртаза Ахмади, прославившийся благодаря футболке Месси из полиэтиленового пакета, не только получил от своего кумира настоящую футболку с автографом, но и познакомился с ним





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