Позитивные новости

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Подробности Категория: Позитивные новости Декабрь 23, 2016 Просмотров: 14

Существует ли какой-то возраст, когда человек становится слишком старым, чтобы добиться успеха в какой-либо области? Этот вопрос тревожит многих людей, которые до сих пор не считают себя полностью успешными. Неопубликованный романист стремится опубликовать свои произведения, а тот, чьи книги уже выходили в свет, тоскует по признанию их бестселлерами, звезда бестселлеров мечтает о Букеровской премии. Все они склонны думать, что слишком стары, чтобы стать успешными. Возраст успеха в данном случае не очевиден.

Но масштабное новое исследование, в рамках которого изучили карьеру около трех тысяч физиков с 1893 года, выдало неожиданные результаты. Оказалось, что высокая отдача от работы физика может быть после первой публикации, в середине карьеры и после последней публикации. Решающее значение играет не возраст или энергичность, а количество работ.

Чтобы быть справедливыми, сразу отметим, что есть занятия, где возраст имеет решающее значение: в математике, а также при физических занятиях, таких как балет или легкая атлетика. Масштаб личности также следует оценивать вкупе с возрастом. По мнению экономиста Дэвида Галенсона, нужно разделять творческие гении на «концептуальных» вундеркиндов, вроде Пикассо, который буквально ворвался на сцену жизни с радикально новой точкой зрения, а также на «экспериментальных» вроде Сезанна, чей блеск был достижением на пути проб и ошибок.

При этом, Галенсон однажды опрашивал литературоведов, чтобы создать список из 11 наиболее важных стихов США и обнаружил, что возраст, в котором они были написаны составляет от 23 до 59 лет.

Кажется, все мы уделяем слишком много внимания одной переменной, в данном случае, возрасте, забывая о других. Если говорить о тех же отношениях, лучше беспокоиться о том, что у партнеров общего или в этом случае речь идет о единстве противоположностей?

Если кратко, вы никогда не будете слишком старыми, чтобы стать успешным человеком. Вам нужно заботиться о романтической совместимости, о правильном воспитании детей, любимом деле, в котором можно бесконечно совершенствовать, а не о возрасте.

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