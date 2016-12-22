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Подробности Категория: Позитивные новости Декабрь 22, 2016 Просмотров: 40

Астроном Гиллем Англада-Эскуде сделал сообщение по поводу экзопланеты Проксима b. По его мнению, она похожа на Марс, но имеет большие запасы льда, окружена облаками и покрыта растениями, которые не встречаются нигде на Земле.

Об обнаружении экзопалнеты Проксима b на орбите красного карлика Проксима Центавра ученый Гиллем Англада-Эскуде объявил 24 августа 2016 года. Она находится всего в четырех световых годах от нас, что очень даже близко по космическим меркам. Масса планеты в 1,2-1,3 раза больше земной.

С момента обнаружения экзопланеты специалисты продолжают спорить, обитаема она или нет. Изначально надежду на это пробудил факт, что планета находится в зоне обитаемости своей звезды, то есть на таком расстоянии, когда вода остается в жидком виде, не испаряется и не замерзает. По мнению ученых, такое расположение – это одно из первоочередных условий для образования жизни на объекте.

Другие астрономы, скептики, заметили, что Проксима b находится слишком близко к Проксиме Центавра, то есть жизнь там не могла возникнуть из-за звездного ветра и вспышек. Оптимисты же подсчитали, что при определенном составе атмосферы и некоторых характеристиках магнитного поля, при нужном размере планеты, она может быть покрыта жидкой водой и быть обитаемой.

И скептики, и оптимисты говорят, что пока у астрономов нет достаточного количества информации о планете, с уверенностью о ее обитаемости ничего сказать нельзя. Ситуацию прояснит зонд с совершенными телескопами, отправленный к этой экзопланете.

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