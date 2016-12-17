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Подробности Категория: Позитивные новости Декабрь 17, 2016 Просмотров: 15

Бывшие сотрудники Parallels и IBM, создавшие компанию HPC Hub, открыли облачный доступ к суперкомпьютерным мощностям на 37 Флопс. А уже в 2017 году в распоряжении людей окажутся мощности более 600 Тфлопс, в число которых входят гибридные, то есть построенные с использованием графических ускорителей.

Компания HPC Hub вывела на рынок облачный сервис под названием «суперкомпьютер по требованию», предназначенную для решения задач наукоемкого бизнеса. Его пользователи получат доступ к виртуальному суперкомпьютеру – набору высокопроизводительных серверов, которые объединены в вычислительную систему сетью низкой латентностью Infiniband. Она находится под управлением соответствующего кластерного программного обеспечения. Модель HPC Hub отличается от облачных сервисов, предлагаемых Amazon, MS Azure и Google Cloud, так как они предоставляют доступ только к изолированным виртуальным машинам.

По словам сооснователя и генерального директора компании Вильгельма Битнера, сейчас заказчики могут воспользоваться мощностями первой площадки проекта HPC Hub1 в Сарове — 1,6 тысячи ядер с производительностью 37 Тфлопс и 240 ТБ дискового хранилища. В 2017 году HPC Hub запустит еще две площадки в Москве: HPC Hub2 — 2 тыс. ядер с производительностью 46 Тфлопс и 240 ТБ дискового хранилища, HPC Hub3 — 2,4 тыс. ядер с производительностью 600 Тфлопс и 240 ТБ дискового хранилища.

Инфраструктуру HPC Hub можно использовать для моделирования месторождений и обработки сейсмических данных, моделирования естественных процессов, обработки данных и моделирования в биоинформатике, разработке инновационных лекарств в фармацевтике, промышленного моделирования, в сетевой виртуализации и обработке видеоданных.

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