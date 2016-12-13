Позитивные новости

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Подробности Категория: Позитивные новости Декабрь 13, 2016 Просмотров: 1

Хотите стать умнее? Больше занимайтесь спортом!

Исследователи сообщили, что люди, которые занимаются аэробными упражнениями минимум 4 раза в неделю на протяжении 6 месяцев, увеличивают объем серого вещества в мозге. Примечательно, что добровольцы, которые столько же времени выполняли упражнения на растяжку мышц, аналогичного результата не добились.

В рамках исследования ученые изучили изменения, происходившие с 35 взрослыми добровольцами с умеренными когнитивными нарушениями, которые выполняли физические упражнения 4 раза в неделю на протяжении 6 месяцев: 16 участников, чей средний возраст составил 63 года, выполняли аэробные упражнения (бег, ходьба, подъем по лестнице, плаванье и др.), а 19 добровольцев (средний возраст 67 лет) вошли в контрольную группу, занимающихся растяжкой. Под умеренными когнитивными нарушениями понимается состояние между отклонениями от нормы с поправкой на возраст и более серьезными заболеваниями, например, деменцией. В начале эксперимента и по его завершению все участники прошли сканирование мозга на аппарате МРТ, а также специальное тестирование.

По итогам наблюдения ученые отметили увеличение объема серого вещества в мозге участников, которые занимались аэробными упражнениями. Серое вещество отвечает за выполнение таких задач как обработка информации и контроль мускулатуры.

Профессор радиологии Стэндфордского университета Макс Винтермарк (Max Wintermark), который не принимал непосредственное участие в данном эксперименте, назвал результаты действительно потрясающими, потому что ученым удалось доказать, что спорт не только увеличивает объем мозга, но и улучшает когнитивные функции.

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