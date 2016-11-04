Позитивные новости

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Подробности Категория: Позитивные новости Ноябрь 04, 2016 Просмотров: 7

Ученые разработали новый тип ткани, которая способна вырабатывать электричество при перемещении. Например, во время утренней пробежки в специальном костюме вы можете не только улучшить свое физическое состояние, но и одновременно с этим зарядить свой телефон. Умная ткань справится с этой задачей.

Новая ткань была разработана сотрудниками Технологического института Джорджии. За счёт воздействия солнечного света и движения ткань вырабатывает электричество и сохраняет его в волокнах. Основанная цель проекта заключалась в сборе энергии из среды обитания и дальнейшем ее использовании для оперативной зарядки современных гаджетов. По словам одного из участников проекта Чжун Линь Ван, в последнее время подобные работы привлекают внимание как ученых, так и инвесторов. Количество используемой портативной техники за последние несколько лет существенно выросло, но каждый гаджет нуждается в постоянной подзарядке, а доступ к обычной розетке есть не всегда.

Последние 11 лет специальная команда специалистов работала над созданием легкого и гибкого материала, который будет удобен для практического применения. Длинные волокна солнечных батарей позволяют преобразовать солнечный свет в энергию, а трибоэлектрические наногенераторы вырабатывают энергию от трения, а также суперконденсаторы, которые позволяют полученную энергию запасать.

Сейчас у ученых есть небольшой образец ткани размером в 200 квадратных сантиметров, но и его достаточно для полной зарядки смартфона. Специалисты поставили перед собой задачу сделать ткань тоньше и выпустить материал в промышленное производство.

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