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Подробности Категория: Позитивные новости Ноябрь 02, 2016 Просмотров: 4

Темный шоколад всегда был героем всех историй о пользе определенных сладостей, затмевая собой молочный. Но если в последний добавить дополнительный ингредиент, он сразу станет полезным продуктом, убеждены ученые.

Исследователи Университета штата Северная Каролина опубликовали работу, в которой сообщили, что если образцы молочного шоколада смешать с порошком, состоящим из фенольных соединений, можно получить удивительный результат. Этот ингредиент обладает антиоксидантными свойствами, защищает клетки от повреждений, благодаря чему способен в некоторой степени спасти человека от рака, сердечно-сосудистых проблем и другого. В работе ученые использовали шкурку арахиса для достижения своей цели.

Им удалось повысить уровень антиоксидантов в молочном шоколаде. При добавлении порошка мальтодекстрина, искусственного подсластителя, ученые смогли еще и горечи избежать, сделав шоколад сладким.

Исследователи во время эксперимента давали 80 дегустаторам обычный молочный шоколад и тот, в который добавили арахис для изменения его свойств. К своему удовольствию, ученые отметили, что дегустаторам понравились оба образца одинаково. Получается, что добавление шкурок арахиса, которые обычно идут в отходы при бланшировании орехов, делает столь любимый многими молочный шоколад более полезным.

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