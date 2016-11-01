Позитивные новости

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Подробности Категория: Позитивные новости Ноябрь 01, 2016 Просмотров: 0

Глава Tesla Motors Илон Маск представил настоящие солнечные батареи будущего, которые настолько хорошо встроены в крышу дома, что их почти не видно. Разработку компания намерена продавать сразу в четырех вариантах: черепицы в тосканском стиле, шиферной плитки, глянцевой стеклянной плитки и текстурированного стекла. Макс во время презентации выразил надежду, что представил то будущее, которое ждут его клиенты.

Презентация новинки прошла за три недели до сделки по слиянию Tesla Motors и SolarCity. Если она состоится, компании займутся производством крыш-батарей в штате Нью-Йорк (США). О сделке по приобретению SolarCity за 2,6 миллиарда долларов Tesla Motors сообщила в августе этого года. Маск – крупнейший держатель акций обеих компаний. По условиям соглашения акционеры SolarCity получат по 0,11 обыкновенной акции Tesla Motors взамен на каждую акцию SolarCity. Сделку закроют после того, как получат одобрения регулирующих органов и акционеров.

Кроме того, Илон предложил и усовершенствованную систему аккумуляции солнечной энергии Powerwall 2. По его словам, ее можно использовать дома и в офисных зданиях. Система рассчитана, чтобы солнечная энергия, собранная в течение светового дня, конвертировалась в электроэнергию и освещала и обогревала дом. Обычно пользователи солнечных батарей расходуют только малую часть собираемой солнечной энергии, так как большая часть уходит в электросети. Powerwall позволит им сохранять энергию, а потом использовать ее, когда нужно.

На 14 киловатт-часов Powerwall стоит 5,5 тысячи долларов. Установить систему можно с января 2017 года.

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