Позитивные новости

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Подробности Категория: Позитивные новости Октябрь 29, 2016 Просмотров: 14

По мере роста городов передвигаться по ним на транспорте становится все труднее. В некоторых городах дорожное движение остается оживленным целый день, и час пик может длиться на самом деле несколько часов.

К счастью, есть целый ряд инновационных разработок общественного транспорта, которые ориентированы на решение этой проблемы. Добавить к уличному движению еще больше традиционных автобусов и построить метро можно не везде, поэтому инженеры разрабатывают такой общественный транспорт, который будет ездить над (или под или еще как-то) дорогами с регулярным движением автомобилей, что сделает возможным добраться из точки А в точку Б за короткое время, при этом не придется дышать выхлопными газами.

Подводные плавающие туннели значительно сократят количество водных транспортных перевозок, а уникальная модульная транспортная система полностью изменит представления о дальних поездках и перевозке грузов. Читайте все подробности о следующем поколении транспорта, в том числе и о разработках, которые воплотятся в жизнь уже совсем скоро, скажем, лет через пять, а то и раньше.

Подвесной поезд Caterpillar

Этот удостоенный наградами проект подвесного поезда открывает новую эру в развитии общественного транспорта. Вместо того, чтобы ездить по наземным рельсам, поезд едет по подвесным рельсам, лежащим на арочных основаниях, которые не перекрывают городские магистрали с потоками автомобилей, грузовиков и автобусов.

Еще одним преимуществом данной конструкции является то, что своим видом она абсолютно не портит городской пейзаж, а гармонично вписывается в него. Проект, разработанный компанией Jacob Innovations Inc., был признан лучшим в специально объявленном конкурсе текущего года, в котором участвовали еще 28 других компаний.

Китайский портальный автобус

Когда в 2010 году впервые заговорили об этом удивительном автобусе, новость была встречена со страхом и недоверием. В действительности китайские разработчики уже построили пробный вариант суперавтобуса, способного заменить 4 или 5 обычных автобусов, и испытали его на оживленной дороге.

Электрический автобус разработан таким образом, что его ходовая часть образует туннель, через который легко могут проехать легковые автомобили и даже некоторые грузовики, что исключает необходимость для транспорта останавливаться за автобусом на каждой остановке.

Автобус ТЕВ шириной в две полосы дороги, до четырех таких автобусов можно сцепить вместе и перевезти в общей сложности до 1200 человек.

Несмотря на необходимость использовать специальные направляющие рельсы по обеим сторонам проезжей части, разработчики утверждают, что приспособить дороги под использование такого транспорта выйдет гораздо дешевле, чем строить линии метро.

Самоуправляемый автобус

Ранее в этом году компания Mercedes-Benz представила футуристический самоуправляемый автобус, который предназначен для более безопасных, быстрых и эффективных перевозок пассажиров по городу.

Полуавтономный автобус будущего использует камеры и радар для навигации по городским улицам, давая водителю возможность немного отдохнуть. Автобус умеет экономить топливо, тем самым снижая выбросы вредных газов в атмосферу.

Пока автобус будущего курсирует только по специально выделенному для него маршруту, но Mercedes-Benz прилагает все усилия, чтобы данная технология применялась повсеместно.

Гиперпетля

Хотя скоростной трек из Сан-Франциско в Лос-Анджелес еще только строится, повсюду уже говорят о его грандиозных преимуществах. Задумка Элона Маска обещает ультравысокоскоростную перевозку пассажиров и грузов со скоростью до 1200 километров в час.

В прошлом году генеральный директор компании транспортных технологий Hyperloop Дирк Aльборн заявил, что поездки, может быть, даже будут бесплатными для пассажиров, а доходы компания будет получать с грузовых перевозок и за счет технической модернизации.

Первая ветка сверхскоростной транспортной системы может быть открыта уже в 2019 году. Линия будет построена между Сан-Франциско и Лос-Анджелесом и позволит передвигаться между этими городами всего за 30 минут. А это путь в более чем 600 километров.

Если поездки действительно станут бесплатными, то это будет просто неслыханным бонусом и повысит популярность такого транспорта среди населения.

Норвежские подводные туннели

Норвегия является передовой страной во многих отношениях, и сейчас там строят первые в мире плавающие подводные туннели. С помощью этих туннелей они хотят решить повседневные проблемы.

В Норвегии 1,100 фьордов и одним из основных видов транспорта являются паромы, но поездки на пароме не вполне устраивают людей, т.к. это занимает много времени.

Поэтому сейчас в дополнение к уже существующим подводным туннелям планируют добавить плавающие подводные мосты. Их проложат на глубине 30 метров и они будут достаточно широкими для прокладки двухполосных дорог.

Плавающие подводные туннели — умное решение для страны, где сложный рельеф местности часто не дает возможности строить обычные наземные туннели.

Как ожидается, реализация проекта обойдется в $ 25 млрд, и туннели откроют для движения транспорта к 2035 году.

Модульная транспортная система Clip—Air

Пожалуй, самым удивительным из всех упомянутых здесь проектов является все же транспортная система Clip-Air, состоящая из капсул, в которых можно разместить как пассажиров, так и груз, в зависимости от их конфигурации.

Модули могут превращаться из грузовика в поезд или в самолет и обратно, что делает путешествие беспересадочным от пункта отправления до пункта назначения, к тому же нет необходимости проходить длительную регистрацию в аэропорту.

Для пассажиров, система Clip-Air превратит дальние поездки в настоящую мечту, людям можно будет отдохнуть, поесть, и поспать во время путешествия на другой конец земного шара.

Грузовые перевозки в этом случае можно также существенно упростить: не придется затрачивать кучу времени, денег и энергии для разгрузки одного грузового транспорта (например, грузовика) и загрузки другого (например, грузового самолета).

Все, что нужно, – отцепить модуль от одного транспорта и прикрепить его к другому вместе с загруженным грузом или пассажирами на борту.

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