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Подробности Категория: Позитивные новости Октябрь 26, 2016 Просмотров: 10

Груши – одни из наиболее питательных фруктов, содержащих большое количество антиоксидантов, клетчатки, витаминов и минералов, так необходимых для поддержания человеческого здоровья. Их полезно есть при нескольких заболеваниях, в число которых входит остеопороз, рак, гипертония, болезни сердца. Груши отлично насыщают, не содержат холестерина, жира, соли, а потому – полезны тем, кто заботится о весе или планирует похудеть.

Исследование, которое провели ученые из Университета Луизианы (США), показало, что люди, которые ели груши, имели низкий вес, а риск ожирения у них был ниже на 35 процентов, чем у тех, кто не признавал этот фрукт. По мнению ученых, благотворное влияние на вес оказывало потребление клетчатки, так как разницы в физической активности у любителей груш и их антиподов не было никакой.

Диетологи отмечают, что груша служит источником клетчатки, витамина С, калия, меди, магния. Если нужны цифры, чтобы данные выглядели убедительно, то отметим, что одна груша среднего размера даст 24 процента дневной нормы клетчатки, а также – всего 100 калорий и чувство долгого насыщения, что важно для тех, кто сидит на диете.

Кроме того, ученые выявили, что потребление груш каким-то образом связано с более высоким качеством рациона. Люди, выбирающие этот фрукт, потребляли в течение дня меньше сахара и жиров. Если учесть это, неудивительно, что они имели меньший вес по сравнению с теми, кто не ел груши.

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