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Подробности Категория: Позитивные новости Октябрь 24, 2016 Просмотров: 8

Всего один час ходьбы три раза в неделю может обратить вспять слабоумие. Согласно медицинским испытаниям, настолько простые физические упражнения помогают успешно избавлять от когнитивных проблем пожилых людей.

Врачи уже давно призывают людей постоянно уделять время физическим упражнениям, так как они позволяют снизить риск развития деменции и других заболеваний. Но новая работа специалистов показала, что физическая активность действительно помогает переломить ход болезни, даже если она уже начала развиваться.

Клинические испытания, проведенные с участием пожилых людей в среднем возрасте 74 года, показали, что те из них, которые гуляли в течение часа три раза в неделю, демонстрировали улучшение общих навыков мышления. Кроме того, у них стабилизировалось кровяное давление. Однако польза от подобных занятий была заметна до тех пор, пока люди занимались по программе.

Исследование провели специалисты из Университета Британской Колумбии в Канаде, которые выбрали в качестве объекта людей с ранними признаками сосудистой деменции. Это второй наиболее распространенный тип деменции после болезни Альцгеймера. Он приводит к потере памяти, трудностям с мышлением, общением. Все это происходит из-за проблем с поставками крови к мозгу.

По словам автора исследования Терезы Лю-Амвросий, их работа показала, что физические упражнения могут уменьшить риск развития проблем с памятью, но они же помогают и тем, у кого уже есть какие-то неприятности со здоровьем, не позволяя ситуации ухудшаться. Программы, включающие простые упражнения из аэробики, вполне могут быть полезными для людей, у которых уже есть первые проблемы с памятью. А если сочетать их со сбалансированной диетой, то риск развития деменции снизится еще больше.

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