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Подробности Категория: Позитивные новости Октябрь 21, 2016 Просмотров: 9

Если человек ежедневно потребляет темный шоколад, он способен улучшить состояние своей сердечно-сосудистой системы. Этот вывод эксперты сделали, проанализировав 19 различных исследований, которые включали данные 1139 человек. Они пытались понять, на самом ли деле темный шоколад, который богат флавонолом, улучшает здоровье.

Участников исследований разбили на две группы. Первой давали есть темный шоколад, а вторая вообще не потребляла этот продукт. Ученые сравнивали уровень биомаркеров кардиометаболического здоровья. Они выяснили, что флавоноиды влияли на состояние сосудов, защищали от вероятного диабета и болезней сердца в будущем.

Темный шоколад, согласно анализам, снижал уровень триглециридов, повышал чувствительность к инсулину, боролся с системными воспалениями. Для этого было достаточно потребления всего 200-600 миллиграммов флавонолов.

Выводы касаются только темного шоколада, который хоть и является калорийным продуктом, он приносит организму больше пользы, чем вреда. По результатам эксперимента, у большинства респондентов от шоколадной диеты улучшилось состояние здоровья в целом.

Триглецириды, еще один компонент темного шоколада, активно подавляли воспалительные процессы в организме, повышали чувствительность к инсулину, что в будущем может спасти людей от развития сахарного диабета.

Все выводы не стоит воспринимать буквально и есть темный шоколад в огромных количествах. Для пользы здоровью стоит потреблять его умеренно, но ежедневно.

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