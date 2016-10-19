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Подробности Категория: Позитивные новости Октябрь 19, 2016 Просмотров: 2

Ученые Томского государственного университета (ТГУ) в сотрудничестве с инженерами компании «ИнТех-М» собрали и продемонстрировали опытно-промышленный образец первого в стране 3D-принтера для печати монолитной керамики. Томский 3D-принтер считается поистине уникальной разработкой.

Новинка позволяет печатать из керамики, которая конкурирует по свойствам с высоколегированными сталями, твердыми сплавами и цветными металлами. Преимущество этого материала заключается в прочности, твердости и некоторых других характеристиках. Обычно изделия из керамики изготавливают методом литья под давлением, из-за чего нельзя делать детали сложной формы.

По словам старшего научного сотрудника ТГУ Владимира Промахова, сейчас, благодаря 3D-принтеру, они могут изготавливать элементы из керамических материалов быстро, дешево и точно. Теперь есть возможность производить изделия из керамики произвольной и сверхсложной формы с заданными свойствами без затрат на технологическую подготовку. Кроме того, ученые сейчас занялись разработкой методов печати различных изделий с малым диаметром отверстий и толщиной стенок, которые востребованы в микроэлектронике и которые нельзя получить ни одним из существующих методов, кроме изобретенного в Университете новейшего принтера.

Ученые сейчас занимаются запусков новых 3D-принтеров в производство, так как уже есть первые заказы, в частности от одного из ведущих российских разработчиков на печать элементов газотурбинных вертолетных двигателей. Разработка специалистов ТГУ позволит добиться того, что эти элементы смогут выдерживать вибрационные нагрузки при высокой температуре, что позволит печатать элементы для газотурбинных двигателей.

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