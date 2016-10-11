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Позитивные новости

Первый человек на Земле излечился от ВИЧ

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Категория: Позитивные новости
Октябрь 11, 2016
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Английские ученые сообщили о том, что им удалось зафиксировать первый случай излечения от ВИЧ-инфекции. По их словам, 44-летнего англичанина вполне можно считать первым человеком, который излечился от ВИЧ с помощью новой терапии, разработанной командой ученых из пяти университетов Великобритании. Это настоящий прорыв в современной медицине.

По словам специалистов, метод позволяет отслеживать и уничтожать ВИЧ во всем организме, а не только там, где он наиболее активен. Антиретровирусная терапия, которая используется сейчас, на такое просто не способна – она лишь замедляет процесс развития болезни, но не способна увидеть и убрать дремлющие зараженные Т-клетки.

Терапия, предложенная британскими ученые, еще только проходит тестирование и пока не предназначена для широкого клинического использования. Вероятнее всего, раз уже есть отличные результаты от ее применения, можно ожидать, что мир получит эффективное средство избавления от ВИЧ-инфекции.

Заместитель директора Центрального института эпидемиологии Вадим Покровский отметил, что существующие сейчас современные методы лечения только подавляют вирус, благодаря чему человек может быть здоровым и дожить до старости, то есть до 70-80 лет. Но он вынужден регулярно принимать препараты, так как после прекращения лечения, вирус, прячущийся в геноме клеток костного мозга, активируется снова. Поэтому огромные усилия уходят, чтобы обеспечить ВИЧ-инфицированных людей необходимыми антиретровирусными препаратами. Любое средство, которое позволяет полностью избавить от болезни, станет настоящим спасением для человечества.

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