Позитивные новости

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Подробности Категория: Позитивные новости Октябрь 05, 2016 Просмотров: 7

Исследователи из медицинского центра Колумбийского университета изобрели совершенно новое лекарство от облысения, которое даст надежду на спокойную жизнь для миллионов людей во всем мире.

Ученые объявили о создании средства, которое всего за 4 месяца избавит человека от алопеции. Аутоиммунное заболевание, которое вызывает частичную или полную потерю волос, на протяжении многих лет было неподвластно медикам. Многие люди страдают этим недугом без надежды на полное выздоровление, только маскируя свое заболевание. Но специалисты заявили, что в их руках средство, которое обращает процесс потери волос вспять!

В настоящее время препарат проходит этап тестирования на взрослых мужчинах, самой распространённой группе людей, страдающих алопецией. В 75% случаев у пациентов с умеренной и тяжелой формой алопеции наблюдается положительный сдвиг и значительное возобновление роста волос после курса препарата.

Доктор Джулиан Макай-Уигган (Julian Mackay-Wiggan) пояснила, что несмотря на небольшие масштабы исследования, препарат дает шанс многим людям с очаговой алопецией на полное выздоровление. В основе препарата лежат JAK-ингибиторы, которые используются для лечения артрита и некоторых форм рака. Впервые о препарате на основе JAK-ингибиторов заговорили год назад. А теперь специалисты с уверенностью говорят об эффективности препарата после проведения успешного тестирования.

Алопеция – это второе по распространенности заболевание, которые вызывает потерю волос. Алопеция может развиться у людей в любом возрасте и с одинаковой частотой поражает мужчин и женщин.

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