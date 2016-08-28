Позитивные новости

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Подробности Категория: Позитивные новости Август 28, 2016 Просмотров: 302

Пассажиры делового района города могут бесплатно проехать на самоуправляемом такси. Любой желающий может записаться на бесплатную поездку с помощью приложения для смартфона. Автономными машинами управляет американский стартап nuTonomy.

В качестве такси nuTonomy, которая тестировала сервис в Сингапуре с апреля этого года, использует Renault Zoe и Mitsubishi i-MiEV. Тех пассажиров, которые решаются на поездку, сопровождает инженер компании. Он следит за компьютером и навигацией, может взять на себя управление автомобилем.

Машины компании nuTonomy ездят по деловому району Сингапура, объезжая припаркованные авто и пешеходов. Иногда заметно, что они слишком резко тормозят или, наоборот, слишком осторожно, двигаются толчками. На линию сейчас вывели шесть такси, ездящие в определенной для них шестикилометровой зоне, где находится множество компаний и госуниверситетов, занимающихся технологическими и научными исследованиями. Машины работают в реальных условиях, проезжая по свободным и загруженным улицам.

Компания nuTonomy, основанная в 2013 году исследователями из Массачусетского технологического института Карлом Иагнеммой и Эмилио Фраццоли, стала первой, кто предложил самоуправляемые машины для общественного пользования. Она смогла опередить, такие компании, как Google и Uber. Сейчас nuTonomy тестирует автономные машины в Великобритании и США, сотрудничая с Jaguar Land Rover.

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