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Позитивные новости

Самоуправляемые такси поехали по дорогам Сингапура

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Категория: Позитивные новости
Август 28, 2016
Просмотров: 302
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Пассажиры делового района города могут бесплатно проехать на самоуправляемом такси. Любой желающий может записаться на бесплатную поездку с помощью приложения для смартфона. Автономными машинами управляет американский стартап nuTonomy.

В качестве такси nuTonomy, которая тестировала сервис в Сингапуре с апреля этого года, использует Renault Zoe и Mitsubishi i-MiEV. Тех пассажиров, которые решаются на поездку, сопровождает инженер компании. Он следит за компьютером и навигацией, может взять на себя управление автомобилем.

Машины компании nuTonomy ездят по деловому району Сингапура, объезжая припаркованные авто и пешеходов. Иногда заметно, что они слишком резко тормозят или, наоборот, слишком осторожно, двигаются толчками. На линию сейчас вывели шесть такси, ездящие в определенной для них шестикилометровой зоне, где находится множество компаний и госуниверситетов, занимающихся технологическими и научными исследованиями. Машины работают в реальных условиях, проезжая по свободным и загруженным улицам.

Компания nuTonomy, основанная в 2013 году исследователями из Массачусетского технологического института Карлом Иагнеммой и Эмилио Фраццоли, стала первой, кто предложил самоуправляемые машины для общественного пользования. Она смогла опередить, такие компании, как Google и Uber. Сейчас nuTonomy тестирует автономные машины в Великобритании и США, сотрудничая с Jaguar Land Rover.

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