Счастливым стать просто: советы от человека, у которого это получилось

Подробности Категория: Просто полезные ссылки Декабрь 09, 2017 Просмотров: 3

Счастье – это то самое понятие, которое изучают психологи, философы, а также люди самых разных профессий. Каждый старается объяснить его по-своему, но все сходятся в одном: научиться быть счастливым может любой человек.

Ниже вы можете найти 15 советов лайфстайл-блогера Александра Тихомирова, который нашел свой рецепт счастья.

Совет 1: не делайте то, что не хотите делать

Если подобных вещей в вашей жизни очень много, уходите от необходимости делать то, что не нравится и чем совсем не хочется заниматься, постепенно, шаг за шагом. Спешка в этом деле не нужна.

Совет 2: никаких жертв

Важное в нашей жизни – это отдельные моменты, когда происходит что-то интересное для нас. То, что навязывают другие уйдет незамеченным, причем достаточно быстро. Важно помнить: каждый из нас имеет ограниченный запас энергии, поэтому важно решить, куда вы будете его тратить. Можно встретиться с друзьями или помочь близким по дому, посвятить время работе или сходить в спортзал, прогуляться по магазинам или вытащить давно заброшенный в дальний угол инструмент. От выбора того, на что вы потратите энергию, будет зависеть будущее.

Совет 3: не забывайте о сне

Каждый день старайтесь спланировать так, чтобы вы могли заниматься важными делами, не просыпаясь по будильнику.

Совет 4: найдите дело всей вашей жизни

Чтобы его найти, смело меняйте все в вашей жизни. пробуйте новые занятие, пытайтесь воплотить мечты – большие и маленькие. Пусть что-то не будет получаться или радовать, но зато вы сможете определить то, что принесет вам наибольшее удовлетворение. И не останавливайте поиск, так как любимое дело можно дополнить парой-тройкой интересных занятий, которые сделают жизнь еще более яркой.

Совет 5: ни о чем не жалейте

Если вы что-то потеряли, то точно найдете что-то другое, лучшее. А незаслуженно ушедшее обязательно вернется к вам.

Совет 6: все делайте от души

Никогда не бойтесь делать больше того, чем вам за это платят, так как все вам непременно вернется. Если же не получается делать что-то от души, возвращайтесь к первому совету и меняйте жизнь.

Совет 7: не забывайте о теле

Тело – это главный и совершенный инструмент, поэтому важно держать его здоровым, поддерживать его форму, наслаждаться им. Чем здоровее тело, тем больше у вас будет сил на жизненные свершения.

Совет 8: сделайте приметы неработающими

Каждая примета работает, если в нее верить. Если дорогу перебежала кошка, не думайте, что это к неприятностям. Просто полюбуйтесь животным и идите дальше своей дорогой. А еще – можно придумывать свои приметы, которые приводят к счастливым последствиям. Чтобы было легче настроиться на правильный лад поможет любимая музыка, о которой в счастливой жизни не стоит забывать.

Совет 9: делитесь планами на жизнь и не думайте, что подумают окружающие

Считается, что если поделиться планами, ничего не удастся воплотить в жизнь. Но, на деле, все наоборот. Если кто-то узнает о чем, вы мечтаете, он начнет верить в это с вами и притянет больше энергии для воплощении задумки в жизнь.

Совет 10: долой серьезность!

Серьезно можно относиться только к смерти, заключению в тюрьме и тяжелым травмам. Всего перечисленного стоит избегать всеми силами, а все остальное можно считать просто игрой, отчего по этому поводу слишком много думать не стоит.

Совет 11: будьте ребенком

Никогда не говорите себе, что вам уже слишком много лет, чтобы учиться танцевать, прыгать на батуте, кататься на велосипеде и скейте. Не считайте, что вместо этого вам нужно заниматься важными делами.

Совет 12: проблем нет!

Каждая проблема сидит только в вашей голове. Первым шагом к освобождению от них может стать замена слово «проблема», словом «задача». Если проблему решить нельзя, это не ваша проблема, а если все решаемо, это уже задача, с которой можно справиться.

Совет 13: не надо всегда оставаться на связи

Не надо стремиться в любое время суток отвечать на звонки и срочные письма. Учитесь отдыхать и полностью отключаться от внешнего мира.

Совет 14: покидайте зону комфорта

Всегда непросто создавать что-то крутое, но не смущайтесь! Стремитесь делать что-то такое, чтобы человек, которые живет далеко от вас, мог восхититься вами.

Совет 15: выбирайте круг общения

Наверное, это избитая истина, но дружить всегда надо с теми, у кого можно чему-то научиться. Выбрав свой жизненный путь, вы имеете полное право выбрать тех, кто будет идти рядом с вами.

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