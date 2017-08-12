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General Motors начинает продажи электрокаров за пять тисяч доларов

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Категория: Просто полезные ссылки
Август 12, 2017
Просмотров: 275
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Американская корпорация General Motors начнет продажи на китайском рынке небольшого электрокара по цене около 5300 долларов.

Компания приняла решение после того, как власти КНР ввели льготы для стимулирования продаж автомобилей на электротяге.

Модель Baojun E100 выпускает местное СП, созданное GM и двумя китайскими компаниями - SAIC Motor и Wuling Automobile Company Limited.

Baojun E100 представляет из себя двухместный автомобиль с колесной базой всего 63 дюйма (1,6 метра). Это на 25 сантиметров короче, чем у популярного автомобиля Smart ForTwo, который выпускает Daimler. E100 оснащен системой развлечений с 7-дюймовым экраном и Wi-Fi. Все версии машины имеют парктроник и датчики обнаружения пешеходов.

Модель оснащена мотором мощностью 39 л.с. и может разгоняться до 100 км / ч. На одном заряде батареи автомобиль способен проехать 154 километров.

Цена Baojun E100 до введения китайскими властями программы стимулов по продаже электрокаров начиналась от 14 тыс. долларов.

Напомним, недавно бюджетный электромобиль, оборудованный солнечными панелями, разработали немецкие инженеры. В прошлом месяце свой первый бюджетный электромобиль также начала продавать компания Tesla, однако в Volkswagen заявили, что их авто будут гораздо дешевле чем Tesla.

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