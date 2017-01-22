Живые скульптуры Джона Эдмарка

Подробности Категория: Просто полезные ссылки Январь 22, 2017 Просмотров: 196

Современный художник с научным уклоном Джон Эдмарк (John Edmark) из Калифорнии создал удивительные живые скульптуры. Фигуры изготовленные при помощи 3D принтера спроектированы на основе природных форм, таких как подсолнух, еловые шишки и кактусы. Волшебный эффект достигается при определенной скорости вращения, которое равен золотому сечению.

Секрет кроется в умелом проектировании и использовании эффекта стробоскопирования. Скульптуры помещаются на вращающуюся платформу, синхронизированную с мигающей лампой. Строго регулируемая частота вспышек делает процесс незаметным для человеческого глаза и создает иллюзию метаморфоза вращающегося объекта. Особо важную роль в достижении эффекта играет геометрия моделей, основанная на естественном листорасположении, или «филлотаксисе», и гармоническом делении.











«Расположение наростов на этих скульптурах играет критически важную роль в успехе анимационного эффекта. Распределение соответствует специфичному филлотаксису, наблюдаемому в ряде ботанических форм, включая сосновые шишки, ананасы, артишоки, пальмы и различные суккуленты», – поясняет дизайнер.











Свои работы скульптор моделирует в редакторе Rhinoceros 3D, после чего изготавливает на 3D-принтере ProJet 460Plus (он же ZPrinter 450) производства компании 3D Systems, печатающем гипсовыми порошками. Своими работами Джон регулярно выкладывает в открытый доступ.















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