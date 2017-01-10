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Короткие истории, которые наверняка тронут ваше сердце

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Категория: Просто полезные ссылки
Январь 10, 2017
Просмотров: 56
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В наши дни хорошие новости или душевные истории редко попадают на первые страницы или в заголовки теленовостей, поэтому возникает такое чувство, как будто ничего позитивного не происходит в нашем мире. Но это не так, и хорошего в мире много. Каждый может вспомнить или рассказать какой-нибудь трогательный эпизод из своей жизни. А некоторые это уже сделали и поделились с нами.

Через два дня после похорон своего парня, я получила букет цветов, который он заказал для меня за неделю до этого. В записке я прочитала: «Даже если рак победит, я хочу, чтобы ты знала, что ты девушка моей мечты.»

***

В первый раз за последние несколько месяцев я решила взять своего 12-летнего сына, Шона, с собой в дом престарелых. Обычно я хожу туда сама, чтобы проведать свою маму, которая страдает от болезни Альцгеймера. Когда мы вошли в вестибюль, медсестра приветливо улыбнулась и сказала: «Здравствуй, Шон!» «Откуда она знает твоё имя?» спросила я. «Я всё время забегаю сюда по дороге из школы, чтобы повидаться с бабушкой,» сказал Шон. А я ничего не знала об этом.

***

Женщина, которой предстояла операция по удалению гортани из-за злокачественной опухоли, записалась ко мне на курсы изучать язык жестов. Её муж, четверо детей, две сестры, брат, мать, отец, и двенадцать близких друзей также записались на эти курсы, для того чтобы они могли общаться с ней после того, как она не сможет разговаривать с ними голосом.

***

Как-то я зашел в букинистический магазин и купил там точно такую же книгу, какую украли у меня еще в детстве. Как же я был удивлен, когда открыл ее и обнаружил, что это была не такая же, а именно та самая украденная книга. На первой странице было написано мое имя и еще несколько слов – послание моего деда, которое он написал, когда подарил мне эту книгу. Вот эти слова: «Я очень надеюсь, что через много лет эта книга в очередной раз попадет в твои руки, и ты прочтешь её снова.»

***

Сегодня мой 75-летний дедушка, который ослеп в результате катаракты и ничего не видит уже почти 15 лет, сказал мне: «Твоя бабушка ну просто красавица, правда ведь?» Я сначала опешила, а потом сказала: «Конечно. Думаю, тебе очень не хватает видеть её красоту каждый день.» «Дорогуша,» сказал на это мой дед: «Я вижу. Сейчас я вижу это даже лучше, чем раньше, когда мы были молодыми.»

***

Из окна кухни я с ужасом увидела, как моя 2-летняя дочь поскользнулась и упала в бассейн вниз головой. Но прежде чем я выбежала на помощь ей, наш лабрадор-ретривер, Рекс, прыгнул вслед за ней, схватил ее за воротник кофточки и потянул к ступенькам, которые вели из бассейна, и на которые она могла встать и выбраться оттуда.

***

Сегодня в самолете я встретил самую очаровательную женщину. Думая, что никогда больше не увижу ее снова, после того как мы приземлимся, я признался ей, что она мне очень понравилась. Она улыбнулась мне ничуть не жеманничая и сказала: «Никто не говорил мне ничего подобного уже лет 10.» Оказывается, нам обоим уже за 30, ни я, ни она не были в браке, ни у кого из нас нет детей, и мы живем в одном городе. Я пригласил ее на свидание в следующую субботу.

***

Моя мама не пошла на работу, осталась лежать дома в постели с гриппом. Возвращаясь из школы, я зашёл в супермаркет, чтобы купить консервированный суп и приготовить его для мамы. В супермаркете я столкнулся со своим отцом, который стоял в очереди в кассу. Он собирался заплатить за 5 баночек супа, лекарство от простуды, бумажные носовички, 4 DVD с романтическими комедиями и букет цветов. Глядя на папу со всеми этими покупками я не мог не улыбнуться.

***

На 50-ю годовщину нашей свадьбы, она улыбнулась мне и сказала: «Жалею только о том, что не встретила тебя раньше.»

***

Я обслуживала в ресторане одну пожилую пару. То, как они смотрели друг на друга, свидетельствовало, что они очень нежно друг к другу относятся. Когда муж объяснил, что они пришли отметить свой юбилей, я улыбнулась и сказала: «Дайте-ка угадаю. У вас долгий и счастливый брак.» Они засмеялись и жена сказала: «На самом деле, нет, сегодня наш 5-летний юбилей. Мы встретились, уже когда оба овдовели, и жизнь дала нам еще один шанс полюбить».

***

Сегодня я выиграл дело в суде, которое тянулось очень долго. 14 месяцев назад, я узнал, что мой сосед регулярно избивал свою собаку. Тогда я похитил у него эту собаку, за что и был арестован. Я потратил много денег на судебное разбирательство, но сегодня, когда я проснулся и почувствовал тепло своего лохматого друга у себя в ногах, я понял, что всё это того стоит.

***

Я объяснял своим двум дочерям, 4 и 6 лет, что мы должны на некоторое время переехать из нашего просторного дома в небольшую квартиру, пока я не найду другую хорошо оплачиваемую работу. Мои дочери выслушали меня, переглянулись, а потом младшая дочь поворачивается ко мне и спрашивает: «Мы переезжаем в квартиру все вместе?» «Да», ответил я. «Тогда ничего страшного,» сказала она.

***

У меня самый лучший в мире папа. Он также любящий муж для моей мамы (всегда смешит ее), он не пропустил ни одного из моих футбольных матчей, он работает прорабом на стройке и хорошо обеспечивает нашу семью. Сегодня утром, когда я искал клещи в его ящике для инструментов, я нашел грязный сложенный бумажный листок в самом низу ящика. На этом листке я прочел старую запись, сделанную моим отцом ровно за месяц до моего рождения. «Мне 18 лет, я злоупотребляю спиртным и меня исключили из колледжа. В детстве я терпел побои родителей и у меня осудили условно за угон машины. А в следующем месяце к списку моих «заслуг» добавится еще «отец-юнец». Но я клянусь, что буду хорошим отцом для своего малыша. Я буду таким отцом, какого у меня никогда не было.» Я не знаю, как ему это удалось, но он стал именно таким отцом.

***

Сегодня я оперировал маленькую девочку. Она нуждалась в переливании крови, а у нас не было крови нужной группы и резуса. Её брат-близнец мог бы стать для неё донором, у него была такая же группа. Я объяснил ему, что это вопрос жизни и смерти. Он сидел, не говоря ни слова, какое-то время, а потом попрощался со своими родителями (я думал об операции и не придал этому значения) и пошел на переливание. Всё прошло нормально, мы взяли у него кровь, а потом он вдруг спросил: «И когда же я умру?» Он думал, что ему надо отдать ВСЮ кровь, то есть умереть, чтобы она жила. К счастью, и с братом и сестрой теперь будет всё в порядке.

***

Моя 88-летняя бабушка уже ничего не видит. Её 17-летняя кошка тоже слепая. Собака-поводырь сопровождает мою бабушку и в доме и возле дома, это в порядке вещей. Но недавно собака стала помогать и кошке ориентироваться в доме тоже. Когда кошка мяукает, собака подходит к ней, трется об неё, а потом кошка следует за собакой к своей мисочке с едой, своему туалету-лотку, в какое-нибудь укромное местечко подремать и т.д.

***

Я открываю свой цветочный магазин в 7 утра. Однажды я увидела возле магазина военного, который ждал, когда магазин откроется. Он остановился у моего магазина по дороге в аэропорт, ему надо было лететь в Афганистан и служить там целый год. Он обратился ко мне с просьбой: «Я дарю жене цветы каждую пятницу, и я хочу, чтобы вы отправляли ей букеты, пока меня не будет». Затем он заплатил за доставку цветов в офис его жены каждую пятницу (получилось 52 пятницы). Я сделала ему 50% скидку.

***

Десять лет назад я вытащил 14-летнего мальчика из машины, охваченной пламенем. Врачи говорили, что он не сможет ходить после случившейся аварии. Моя дочь приходила со мной навестить его в больнице несколько раз. Потом она начала ходить к нему сама. Сегодня день свадьбы моей дочери. Я веду ее к алтарю, где широко улыбаясь, стоит ее жених, стоит на своих двух ногах (вопреки прогнозам врачей) и готовится надеть кольцо на палец моей дочери.

***

«Я люблю тебя» – такое сообщение я хотела отправить своему мужу, но случайно выбрала не тот номер и послала сообщение своему отцу. Через несколько минут я получила ответ: «Я тоже тебя люблю. Папа.» Это было так трогательно. Надо чаще говорить нежные слова своим близким.

***

Когда она, наконец, вышла из комы, которая длилась 11 месяцев, она поцеловала меня и сказала: «Спасибо за то, что ты был рядом, рассказывал такие замечательные истории, и всегда верил в мое выздоровление … Ах да, я выйду за тебя.»

***

Приближался 10-летний юбилей нашей совместной жизни, но так как мы с мужем оба недавно потеряли работу, мы договорились, что не будем делать друг другу никаких подарков. Когда я проснулась тем утром, мужа рядом не было, он встал раньше. Я спустилась вниз и увидела, что муж украсил комнаты чудесными полевыми цветам. Там было море цветов, и он не потратил на них ни копейки.

***

Сегодня мой слепой друг описал мне в самых ярких красках, насколько красива его новая девушка.

***

Моя дочь пришла домой из школы и спросила, как ей выучить язык жестов. Я спросила, зачем ей это, и она ответила, что к ним в школу пришла новая девочка, которая ничего не слышала – она была глухой. Девочка общалась только с помощью языка жестов, и ей не с кем было даже поговорить.

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