Tesla перевела на солнечные батареи остров в Тихом океане

Подробности Категория: Просто полезные ссылки Ноябрь 23, 2016 Просмотров: 14

Компания Tesla объявила о завершении проекта по полному переключению острова в Американском Самоа с дизельного топлива на солнечные батареи. Об этом сообщается в блоге SolarCity, компании по разработке солнечных энергосистем, купленной Tesla в ноябре.

Согласно заявлению Питера Райва, сооснователя SolarCity, менее чем за год на острове Тау в южной части Тихого океана была построена сеть солнечных панелей и батарей для хранения энергии, которые обеспечивают «почти 100% его потребностей» за счет возобновляемых источников. Мощность сети составляет 1,4 мегаватт. Всего на острове с населением около 600 человек были установлены 5328 солнечных панелей и 60 батарей Tesla Powerpack на 6 мегаватт-часов, уточняет The Verge. Эта сеть способна обеспечивать максимальные потребности 600 жителей Тау в течение 3 суток даже без солнечного света. На полную зарядку требуется 7 часов.

По оценке SolarCity новая система позволит острову экономить 109,5 тысячи галлонов (414,5 тысячи литров) дизельного топлива ежегодно. «Если умножить это на растущую стоимость топлива и затраты на транспортировку таких больших объемов на маленький остров, финансовый аспект окажется существенным», – отметил Райв. Тау находится в 6500 километрах от западного побережья США.

Компания SolarCity была основана в Калифорнии в 2006 году, она занимается проектированием и установкой систем для получения электрической энергии из солнечной. В августе 2016 года производитель электромобилей Tesla объявил о планах по покупке SolarCity. Сделка завершилась в ноябре, ее сумма составила $2,6 млрд. Аналитики считают приобретение опасным для Tesla: по существующим оценкам, на каждый $1 выручки SolarCity тратит $6.

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