Готэм-сити: Сан-Франциско в блестящем черно-белом видео

Подробности Категория: Позитивное видео Август 08, 2017 Просмотров: 191

Этот таймлапс превратил Сан-Франциско в подобие Готэм-сити, вымышленного города из историй о Бэтмене. А все что нужно было автору для этого сделать — снять его в черно-белых тонах. Как настоящий художник Тоби Гарриман представил город в неожиданно мрачной манере. Но кто бы мог подумать, что подобная идея преобразит Сан-Франциско и придаст ему красивый готический образ: черный город ночью, черный город днем: солнце как луна, огни как звезды, все меняется, прежней остается лишь контрастность монохромного цвета.

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