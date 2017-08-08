Найти хорошее

Агентство ХОРОШИХ Новостей

Loader

RSS

feed-image RSS-лента

 

Старая версия сайта АХН

Готэм-сити: Сан-Франциско в блестящем черно-белом видео

Подробности
Категория: Позитивное видео
Август 08, 2017
Просмотров: 191
Скачать шаблоны для cms Joomla 3 бесплатно.
Зелёные шаблоны джумла.

Этот таймлапс превратил Сан-Франциско в подобие Готэм-сити, вымышленного города из историй о Бэтмене. А все что нужно было автору для этого сделать — снять его в черно-белых тонах. Как настоящий художник Тоби Гарриман представил город в неожиданно мрачной манере. Но кто бы мог подумать, что подобная идея преобразит Сан-Франциско и придаст ему красивый готический образ: черный город ночью, черный город днем: солнце как луна, огни как звезды, все меняется, прежней остается лишь контрастность монохромного цвета.

Источник

Поделиться новостью

Facebook Google Bookmarks Twitter LinkedIn ВКонтакте LiveJournal Мой мир Я.ру Одноклассники Liveinternet БобрДобр
Уникальная программа снижения веса от Фаберлик.
Новинки косметики фаберлик на faberllena.ru

Добавить комментарий

Защитный код
Обновить

 

ТОП-10

Реклама

Сайт клятв и обещаний

 

 

Последние материалы

 
 
© 2017 Агентство ХОРОШИХ Новостей. Все права защищены.
Joomla! - бесплатное программное обеспечение, распространяемое по лицензии GNU General Public License.