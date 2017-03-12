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Удивительный контроль тела в танце Яны Кремневой

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Категория: Позитивное видео
Март 12, 2017
Просмотров: 358
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Комментарии   

+1 #1 deedee 12.03.2017 13:54
Прекрасно!
Ощущение такое, что звук музыкального сопровождения исходят от её тела, настолько выдержан ритм.
Замечательно!
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