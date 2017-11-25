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В Китае завершается строительство помпезного отеля в заброшенном карьере

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Категория: Позитивные места и события
Ноябрь 25, 2017
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Китайцы, в очередной раз, заставляют весь мир говорить о себе. Подходит к завершению строительство грандиозного отеля Songjiang InterContinental в окрестностях Шанхая. Одна только локация этого строения вызывает неподдельный интерес, ведь оно расположено в карьере глубиной 90 метров. Уже практически готов основной корпус отеля, а через полгода он распахнет свои двери посетителям.

Songjiang InterContinental - отель в заброшенном карьере. | Фото: pikabu.ru.

Songjiang InterContinental - отель, который строится в окрестностях Шанхая. | Фото: pikabu.ru.

Неизвестно, кому пришла в голову мысль построить отель в карьере, но, судя по предварительным изображениям, он идеально впишется в природный ландшафт. Почти весь отель расположится ниже уровня земли. На поверхности будет только два уровня, а еще два скроются под водой.

Так выглядел карьер до начала строительства в нем отеля. | Фото: cnr.cn.

Songjiang InterContinental рассчитан на 370 номеров. Также на территории отеля построена вся необходимая инфраструктура для отдыха и деловых встреч. Клиенты смогут посетить спа-курорт, испытать острые ощущения, отправившись на банджи-джампинг. Конференц-зал рассчитан на 1000 человек. Удивлять посетителей будут водопадом, который будет стекать прямо по поверхности здания.

Первые этапы возведения отеля. | Фото: pikabu.ru.
Активное строительство отеля Songjiang InterContinental. | Фото: pikabu.ru.

Стоит отметить, что Songjiang InterContinental уже назвали одним из самых экологически чистых отелей Китая. Новейшие технологии позволят использовать солнечную и геотермальную энергию. Ожидается, что отель в карьере распахнет свои двери уже в мае 2018 году.

Снимок со стройплощадки Songjiang InterContinental. | Фото: pikabu.ru.
Снимок со стройплощадки Songjiang InterContinental. | Фото: iseemir.ru.
Готовый номер для демонстрации. | Фото: pikabu.ru.

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