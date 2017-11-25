В Китае завершается строительство помпезного отеля в заброшенном карьере

Подробности Категория: Позитивные места и события Ноябрь 25, 2017 Просмотров: 7

Китайцы, в очередной раз, заставляют весь мир говорить о себе. Подходит к завершению строительство грандиозного отеля Songjiang InterContinental в окрестностях Шанхая. Одна только локация этого строения вызывает неподдельный интерес, ведь оно расположено в карьере глубиной 90 метров. Уже практически готов основной корпус отеля, а через полгода он распахнет свои двери посетителям.

Неизвестно, кому пришла в голову мысль построить отель в карьере, но, судя по предварительным изображениям, он идеально впишется в природный ландшафт. Почти весь отель расположится ниже уровня земли. На поверхности будет только два уровня, а еще два скроются под водой.

Songjiang InterContinental рассчитан на 370 номеров. Также на территории отеля построена вся необходимая инфраструктура для отдыха и деловых встреч. Клиенты смогут посетить спа-курорт, испытать острые ощущения, отправившись на банджи-джампинг. Конференц-зал рассчитан на 1000 человек. Удивлять посетителей будут водопадом, который будет стекать прямо по поверхности здания.

Стоит отметить, что Songjiang InterContinental уже назвали одним из самых экологически чистых отелей Китая. Новейшие технологии позволят использовать солнечную и геотермальную энергию. Ожидается, что отель в карьере распахнет свои двери уже в мае 2018 году.

Поделиться новостью