Вот что случилось, когда люди позволили искусственному интеллекту сделать здание

Новое здание Эльбской филармонии в Гамбурге (Германия) — это настоящее чудо архитектуры, созданное с помощью алгоритма. Его крыша имитирует форму волн и покрыта гигантскими блёстками, а само здание оснащено 1000 зеркальными панелями, которые меняют цвет в зависимости от освещения.
Эльбская филармония — новый концертный зал Гамбурга, который поражает воображение.
Maxim Schulz
Он вмещает 2100 человек и обошёлся в целых $843 млн!
Iwan Baan
Строительство длилось на 7 лет дольше запланированного и вышло далеко за рамки первоначального бюджета в $82 млн.
Michael Zapf
Но, как видите, оно того стоило!
Fabian Bimmer
Здание спроектировали швейцарские архитекторы Жак Херцог и Пьер де Мёрон, которые также создали галерею Тейт Модерн в Лондоне.
Christian Charisius
Акустику в зале рассчитывал японский инженер Ясухиса Тоёта, знаменитый по работе над Концертным залом им. Уолта Диснея в Лос-Анджелесе.
Michael Zapf
Вместе они использовали алгоритмы, чтобы создать для зала 10 000 уникальных акустических панелей.
One to One
Некоторых проектировщиков пугает эта перспектива. «Я на 100% контролирую настройку алгоритма, а дальше я уже ничего не контролирую», — говорит архитектор Бенджамин Корен.
Unknown
Панели сделаны из гипсоволокна, и каждая состоит ровно из миллиона «ячеек», которыми покрыты потолки, стены и балюстрады центрального зала.
Bertold Fabricius
Когда звук достигает панелей, «ячейки» придают ему форму, либо поглощая звуковые волны, либо отражая их.
Ben Koren
Каждая панель поглощает и рассеивает звуковые волны по-своему.
Ben Koren
Но все вместе они обеспечивают сбалансированную реверберацию по всему залу.
Michael Commentz
Гениальный проект довершается не менее поразительным фасадом, который возвышается над рекой Эльбой и является самым высоким зданием города.
Iwan Baan
Это прекрасное единение музыки и архитектуры в родном городе Брамса и Мендельсона.
Iwan Baan
Представляете, как в этом зале звучат их произведения?
Michael Zapf