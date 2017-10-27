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Вот что случилось, когда люди позволили искусственному интеллекту сделать здание

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Категория: Позитивные места и события
Октябрь 27, 2017
Просмотров: 350
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Новое здание Эльбской филармонии в Гамбурге (Германия) — это настоящее чудо архитектуры, созданное с помощью алгоритма. Его крыша имитирует форму волн и покрыта гигантскими блёстками, а само здание оснащено 1000 зеркальными панелями, которые меняют цвет в зависимости от освещения.

Эльбская филармония — новый концертный зал Гамбурга, который поражает воображение.

Maxim Schulz

Он вмещает 2100 человек и обошёлся в целых $843 млн!

Iwan Baan

Строительство длилось на 7 лет дольше запланированного и вышло далеко за рамки первоначального бюджета в $82 млн.

Michael Zapf

Но, как видите, оно того стоило!

Fabian Bimmer

Здание спроектировали швейцарские архитекторы Жак Херцог и Пьер де Мёрон, которые также создали галерею Тейт Модерн в Лондоне.

Christian Charisius

Акустику в зале рассчитывал японский инженер Ясухиса Тоёта, знаменитый по работе над Концертным залом им. Уолта Диснея в Лос-Анджелесе.

Michael Zapf

Вместе они использовали алгоритмы, чтобы создать для зала 10 000 уникальных акустических панелей.

One to One

Некоторых проектировщиков пугает эта перспектива. «Я на 100% контролирую настройку алгоритма, а дальше я уже ничего не контролирую», — говорит архитектор Бенджамин Корен.

Unknown

Панели сделаны из гипсоволокна, и каждая состоит ровно из миллиона «ячеек», которыми покрыты потолки, стены и балюстрады центрального зала.

Bertold Fabricius

Когда звук достигает панелей, «ячейки» придают ему форму, либо поглощая звуковые волны, либо отражая их.

Ben Koren

Каждая панель поглощает и рассеивает звуковые волны по-своему.

Ben Koren

Но все вместе они обеспечивают сбалансированную реверберацию по всему залу.

Michael Commentz

Гениальный проект довершается не менее поразительным фасадом, который возвышается над рекой Эльбой и является самым высоким зданием города.

Iwan Baan

Это прекрасное единение музыки и архитектуры в родном городе Брамса и Мендельсона.

Iwan Baan

Представляете, как в этом зале звучат их произведения?

Michael Zapf

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