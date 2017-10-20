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22 самые потрясающие церкви Европы, которые нужно увидеть хотя бы раз в жизни

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Категория: Позитивные места и события
Октябрь 20, 2017
Просмотров: 401
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Современные путешественники все чаще отдают предпочтение и дарят свое сердце азиатским странам. Они отправляются туда за экзотикой и острыми впечатлениями, оставляя старую добрую Европу без должного внимания. А ведь для тех, кто ищет в поездках сочетания богатой, интересной истории мест и величественной архитектуры, Европа, как ни крути, является идеальным направлением.

Сегодня, чтобы не быть голословными, мы решили показать вам 22 самых впечатляющих и удивительных храма, расположенных в разных европейских странах.

Саграда-Фамилия — Барселона, Испания

22 самые потрясающие церкви Европы, которые нужно увидеть хотя бы раз в жизни

Храм Василия Блаженного — Москва, Россия

22 самые потрясающие церкви Европы, которые нужно увидеть хотя бы раз в жизни

Аббатство Мон-Сен-Мишель — Мон-Сен-Мишель, Франция

22 самые потрясающие церкви Европы, которые нужно увидеть хотя бы раз в жизни

Хадльгримскиркья — Рейкьявик, Исландия

22 самые потрясающие церкви Европы, которые нужно увидеть хотя бы раз в жизни

Шартрский собор — Шартр, Франция

22 самые потрясающие церкви Европы, которые нужно увидеть хотя бы раз в жизни

Церковь Грундтвиг — Копенгаген, Дания

22 самые потрясающие церкви Европы, которые нужно увидеть хотя бы раз в жизни

Собор Святой Софии — Стамбул, Турция

22 самые потрясающие церкви Европы, которые нужно увидеть хотя бы раз в жизни

Миланский собор — Милан, Италия

22 самые потрясающие церкви Европы, которые нужно увидеть хотя бы раз в жизни

Синагога Суботицы — Суботица, Сербия

22 самые потрясающие церкви Европы, которые нужно увидеть хотя бы раз в жизни

Ставкирка в Боргунде — Боргунд, Норвегия

22 самые потрясающие церкви Европы, которые нужно увидеть хотя бы раз в жизни

Базилика Нотр-Дам-де-Фурвьер — Лион, Франция

22 самые потрясающие церкви Европы, которые нужно увидеть хотя бы раз в жизни

Собор Нотр-Дам-де-Пари — Париж, Франция

22 самые потрясающие церкви Европы, которые нужно увидеть хотя бы раз в жизни

Монастыри Метеоры — Фессалия, Греция

22 самые потрясающие церкви Европы, которые нужно увидеть хотя бы раз в жизни

Синагога — Берлин, Германия

22 самые потрясающие церкви Европы, которые нужно увидеть хотя бы раз в жизни

Базилика Св. Иштвана — Будапешт, Венгрия

22 самые потрясающие церкви Европы, которые нужно увидеть хотя бы раз в жизни

Вестминстерское аббатство — Лондон, Англия

22 самые потрясающие церкви Европы, которые нужно увидеть хотя бы раз в жизни

Флорентийский собор — Флоренция, Италия

22 самые потрясающие церкви Европы, которые нужно увидеть хотя бы раз в жизни

Собор Св. Петра — Ватикан, Италия

22 самые потрясающие церкви Европы, которые нужно увидеть хотя бы раз в жизни

Мечеть Кордовы — Кордова, Испания

22 самые потрясающие церкви Европы, которые нужно увидеть хотя бы раз в жизни

Сиенский собор — Сиена, Италия

22 самые потрясающие церкви Европы, которые нужно увидеть хотя бы раз в жизни

Исламский центр в Риеке — Риека, Хорватия

22 самые потрясающие церкви Европы, которые нужно увидеть хотя бы раз в жизни

Вискирхе — Штайнгаден, Германия

22 самые потрясающие церкви Европы, которые нужно увидеть хотя бы раз в жизни
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