22 самые потрясающие церкви Европы, которые нужно увидеть хотя бы раз в жизни

Подробности Категория: Позитивные места и события Октябрь 20, 2017 Просмотров: 401

Современные путешественники все чаще отдают предпочтение и дарят свое сердце азиатским странам. Они отправляются туда за экзотикой и острыми впечатлениями, оставляя старую добрую Европу без должного внимания. А ведь для тех, кто ищет в поездках сочетания богатой, интересной истории мест и величественной архитектуры, Европа, как ни крути, является идеальным направлением.

Сегодня, чтобы не быть голословными, мы решили показать вам 22 самых впечатляющих и удивительных храма, расположенных в разных европейских странах.

Саграда-Фамилия — Барселона, Испания

Храм Василия Блаженного — Москва, Россия

Аббатство Мон-Сен-Мишель — Мон-Сен-Мишель, Франция

Хадльгримскиркья — Рейкьявик, Исландия

Шартрский собор — Шартр, Франция

Церковь Грундтвиг — Копенгаген, Дания

Собор Святой Софии — Стамбул, Турция

Миланский собор — Милан, Италия

Синагога Суботицы — Суботица, Сербия

Ставкирка в Боргунде — Боргунд, Норвегия

Базилика Нотр-Дам-де-Фурвьер — Лион, Франция

Собор Нотр-Дам-де-Пари — Париж, Франция

Монастыри Метеоры — Фессалия, Греция

Синагога — Берлин, Германия

Базилика Св. Иштвана — Будапешт, Венгрия

Вестминстерское аббатство — Лондон, Англия

Флорентийский собор — Флоренция, Италия

Собор Св. Петра — Ватикан, Италия

Мечеть Кордовы — Кордова, Испания

Сиенский собор — Сиена, Италия

Исламский центр в Риеке — Риека, Хорватия

Вискирхе — Штайнгаден, Германия



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