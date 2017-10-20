22 самые потрясающие церкви Европы, которые нужно увидеть хотя бы раз в жизни

Современные путешественники все чаще отдают предпочтение и дарят свое сердце азиатским странам. Они отправляются туда за экзотикой и острыми впечатлениями, оставляя старую добрую Европу без должного внимания. А ведь для тех, кто ищет в поездках сочетания богатой, интересной истории мест и величественной архитектуры, Европа, как ни крути, является идеальным направлением.
Сегодня, чтобы не быть голословными, мы решили показать вам 22 самых впечатляющих и удивительных храма, расположенных в разных европейских странах.
Саграда-Фамилия — Барселона, Испания
Храм Василия Блаженного — Москва, Россия
Аббатство Мон-Сен-Мишель — Мон-Сен-Мишель, Франция
Хадльгримскиркья — Рейкьявик, Исландия
Шартрский собор — Шартр, Франция
Церковь Грундтвиг — Копенгаген, Дания
Собор Святой Софии — Стамбул, Турция
Миланский собор — Милан, Италия
Синагога Суботицы — Суботица, Сербия
Ставкирка в Боргунде — Боргунд, Норвегия
Базилика Нотр-Дам-де-Фурвьер — Лион, Франция
Собор Нотр-Дам-де-Пари — Париж, Франция
Монастыри Метеоры — Фессалия, Греция
Синагога — Берлин, Германия
Базилика Св. Иштвана — Будапешт, Венгрия
Вестминстерское аббатство — Лондон, Англия
Флорентийский собор — Флоренция, Италия
Собор Св. Петра — Ватикан, Италия
Мечеть Кордовы — Кордова, Испания
Сиенский собор — Сиена, Италия
Исламский центр в Риеке — Риека, Хорватия
Вискирхе — Штайнгаден, Германия