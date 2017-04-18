15 самых красивых мест Европы, которые нужно увидеть хотя бы раз в жизни!

Подробности Категория: Позитивные места и события Апрель 18, 2017 Просмотров: 9

Сегодня крылатой стала фраза, сказанная писателем и фотографом Ильей Эренбургом: «Увидеть Париж и умереть». Но на самом деле в Европе, помимо Парижа (а также Рима и Неаполя, откуда «растут ноги» у этого изречения), так много красивых мест, что и полжизни не хватит, чтобы их увидеть и изучить. Мы в TravelAsk решили сделать свою подборку самых завораживающих мест Европы, которые нужно увидеть, прежде чем умереть. И они настолько красивы, что вам непременно захочется паковать чемоданы для путешествия!

Остров Галешняк, Хорватия

Добро пожаловать на остров любви! В нескольких километрах от Задара находится удивительный остров в форме сердца, он носит название Галешняк. Остров очень маленький (всего лишь 130 квадратных метров) и совершенно необитаем. Представьте, в какое превосходное путешествие можно отправиться сюда, или пролететь над островом на воздушном шаре!

Деревня Хальштатт, Австрия

Эта замечательная австрийская деревня, в которой проживают всего лишь 800 человек, настолько красива, что ее точную копию воспроизвели в Китае. Находится она недалеко от Зальцбурга, а известна еще с начала XIV века.

Мон-Сен-Мишель, Франция

Мон-Сен-Мишель — одно из самых посещаемых мест во Франции, его опережает, пожалуй, только Эйфелева башня. Это еще один символ страны, который фотографируют путешественники со всего мира.

Находится этот остров-крепость в Нормандии, город появился здесь в 709 году! Здесь проживают не более 40 человек, а количество гостей Мон-Сен-Мишель каждый год насчитывает около двух миллионов!

Фарерские острова, Дания

Фарерские острова находятся между Шотландией и Исландией и являются автономными в составе Дании. Безмятежность, зеленые крыши и красивейшие пейзажи, кажется, что здесь природа сохранилась в своем первозданном виде. Однако не все тут так спокойно, как может показаться. У местных жителей есть кровавая традиция под названием Grindadrap: они охотятся на черных дельфинов. Их загоняют на лодках к берегу и убивают ножами и топорами.

Каждый год здесь забивают около тысячи гринд. И во время охоты даже море становится красным.

Метеоры, Греция

Вы наверняка видели эти величественные монастыри Греции, известные на весь мир. Но прочувствовать всю гармонию природы, силы человеческого духа и невероятную архитектуру можно только тут. Монастыри словно висят в небе!

До начала ХХ века подняться на вершины можно было только по веревочной лестнице или в специальных корзинах, которые несли монахи. Теперь здесь есть постоянная лестница, так что у туристов гораздо больше возможностей посмотреть сие чудо.

Водопад Сельяландсфосс, Исландия

Водопад Сельяландсфосс — какое-то невероятное зрелище, особенно во время заката. Ну а главная его особенность заключается в том, что за водопад можно зайти и увидеть его со всех сторон.

Блед, Словения

Это чудесный курортный городок с населением в 5 тысяч человек зарекомендовал себя как один из самых красивых в Европе. Город находится на берегу Бледского озера, и здесь определенно есть на что посмотреть.

Бледский замок, построенный в начале Х века на вершине отвесной скалы.

Церковь Вознесения Девы Марии, расположенная на маленьком островке посереди Бледского озера.

Олюдениз, Турция

Думаете, Турцией вас уже не удивить? Посмотрите на этот пляж, который считается одним из самых красивых в Европе. Находится он, окруженный горами, на территории заповедника, а отели здесь только первоклассные. Одно из лучших мест, чтобы насладиться бирюзовой водой и тишиной под голубым флагом.

Сент-Килда, Шотландия

Сент-Килда — шотландский архипелаг, который находится в отдалении от Соединенного Королевства. И это место представляет особую ценность: морскую, природную и культурную, таких мест на планете совсем немного. Все дело в том, что здесь никто не живет, да и в самые густонаселенные времена проживало едва ли более 200 человек. От людей здесь остались каменные дома, придающие островам особый колорит.

Однако тут есть свои жители: птицы и животные, за ними можно наблюдать в дикой природе.

Плитвицкие озера, Хорватия

В Плитвицкие озера вы наверняка влюбитесь: ведь это один из самых красивых парков в Европе. 16 крупных озер с водой небесного цвета, которые соединены друг с другом водопадами. Последних здесь около сотни. Самое интересное, что водопады появляются постоянно: дело в том, что горы здесь известняковые, они постоянно размываются, а стволы деревьев, упавшие в воду, образуют со временем естественные преграды.

Лавандовые поля, Франция

Эти невероятные пейзажи кажутся сказкой, но они действительно существуют! Чтобы запечатлеть эту фееричную красоту, миллионы путешественников едут в Прованс. Пушистые поля лаванды уходят на несколько километров к горизонту и похожи больше на мягкий ковер, на который хочется прилечь и уснуть, чтобы увидеть еще более фантастические сны, не правда ли?

Аллея Дарк Хеджес, Великобритания

Если вы думаете, что этот сказочный и немного пугающий лес — бутафория из фантастического фильма, вы ошибаетесь. Посмотрите, насколько потрясающей может быть природа.

Этим буковым деревьям около трехсот лет, они растут неподалеку от деревушки Армой в Северной Ирландии. Сюда едут тысячи фотографов, чтобы запечатлеть эту прекрасную аллею.

Зансе-Сханс, Нидерланды

Эти мельницы в окружении полей тюльпанов известны во всем мире. Зансе-Сханс — это не просто деревня, это музей под открытым небом, где представлены лучшие образцы голландского деревянного зодчества.

Этна, Италия

Безусловно, Этна — самый известный вулкан в Европе. Но еще это один из самых активных вулканов в мире: у него на один век насчитывается более 100 извержений. Всю эту мощь и силу непременно стоит увидеть своими глазами.

Фьорды, Норвегия

Это одно из лучших мест для медитации: вздымающиеся из воды скалы и горы, покрытые густой зеленью и снежными шапками. Здесь просто необходимо побывать хотя бы раз в жизни.

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