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15 самых красивых мест Европы, которые нужно увидеть хотя бы раз в жизни!

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Категория: Позитивные места и события
Апрель 18, 2017
Просмотров: 9

Сегодня крылатой стала фраза, сказанная писателем и фотографом Ильей Эренбургом: «Увидеть Париж и умереть». Но на самом деле в Европе, помимо Парижа (а также Рима и Неаполя, откуда «растут ноги» у этого изречения), так много красивых мест, что и полжизни не хватит, чтобы их увидеть и изучить. Мы в TravelAsk решили сделать свою подборку самых завораживающих мест Европы, которые нужно увидеть, прежде чем умереть. И они настолько красивы, что вам непременно захочется паковать чемоданы для путешествия!

Остров Галешняк, Хорватия

15 самых красивых мест Европы, которые нужно увидеть хотя бы раз в жизни!

Добро пожаловать на остров любви! В нескольких километрах от Задара находится удивительный остров в форме сердца, он носит название Галешняк. Остров очень маленький (всего лишь 130 квадратных метров) и совершенно необитаем. Представьте, в какое превосходное путешествие можно отправиться сюда, или пролететь над островом на воздушном шаре!

Деревня Хальштатт, Австрия

15 самых красивых мест Европы, которые нужно увидеть хотя бы раз в жизни!

Эта замечательная австрийская деревня, в которой проживают всего лишь 800 человек, настолько красива, что ее точную копию воспроизвели в Китае. Находится она недалеко от Зальцбурга, а известна еще с начала XIV века.

Мон-Сен-Мишель, Франция

15 самых красивых мест Европы, которые нужно увидеть хотя бы раз в жизни!

Мон-Сен-Мишель — одно из самых посещаемых мест во Франции, его опережает, пожалуй, только Эйфелева башня. Это еще один символ страны, который фотографируют путешественники со всего мира.

Находится этот остров-крепость в Нормандии, город появился здесь в 709 году! Здесь проживают не более 40 человек, а количество гостей Мон-Сен-Мишель каждый год насчитывает около двух миллионов!

Фарерские острова, Дания

15 самых красивых мест Европы, которые нужно увидеть хотя бы раз в жизни!

15 самых красивых мест Европы, которые нужно увидеть хотя бы раз в жизни!

Фарерские острова находятся между Шотландией и Исландией и являются автономными в составе Дании. Безмятежность, зеленые крыши и красивейшие пейзажи, кажется, что здесь природа сохранилась в своем первозданном виде. Однако не все тут так спокойно, как может показаться. У местных жителей есть кровавая традиция под названием Grindadrap: они охотятся на черных дельфинов. Их загоняют на лодках к берегу и убивают ножами и топорами.

15 самых красивых мест Европы, которые нужно увидеть хотя бы раз в жизни!

Каждый год здесь забивают около тысячи гринд. И во время охоты даже море становится красным.

Метеоры, Греция

15 самых красивых мест Европы, которые нужно увидеть хотя бы раз в жизни!

Вы наверняка видели эти величественные монастыри Греции, известные на весь мир. Но прочувствовать всю гармонию природы, силы человеческого духа и невероятную архитектуру можно только тут. Монастыри словно висят в небе!

До начала ХХ века подняться на вершины можно было только по веревочной лестнице или в специальных корзинах, которые несли монахи. Теперь здесь есть постоянная лестница, так что у туристов гораздо больше возможностей посмотреть сие чудо.

Водопад Сельяландсфосс, Исландия

15 самых красивых мест Европы, которые нужно увидеть хотя бы раз в жизни!

Водопад Сельяландсфосс — какое-то невероятное зрелище, особенно во время заката. Ну а главная его особенность заключается в том, что за водопад можно зайти и увидеть его со всех сторон.

Блед, Словения

15 самых красивых мест Европы, которые нужно увидеть хотя бы раз в жизни!

Это чудесный курортный городок с населением в 5 тысяч человек зарекомендовал себя как один из самых красивых в Европе. Город находится на берегу Бледского озера, и здесь определенно есть на что посмотреть.

Бледский замок, построенный в начале Х века на вершине отвесной скалы.

15 самых красивых мест Европы, которые нужно увидеть хотя бы раз в жизни!

Церковь Вознесения Девы Марии, расположенная на маленьком островке посереди Бледского озера.

15 самых красивых мест Европы, которые нужно увидеть хотя бы раз в жизни!

Олюдениз, Турция

15 самых красивых мест Европы, которые нужно увидеть хотя бы раз в жизни!

Думаете, Турцией вас уже не удивить? Посмотрите на этот пляж, который считается одним из самых красивых в Европе. Находится он, окруженный горами, на территории заповедника, а отели здесь только первоклассные. Одно из лучших мест, чтобы насладиться бирюзовой водой и тишиной под голубым флагом.

Сент-Килда, Шотландия

15 самых красивых мест Европы, которые нужно увидеть хотя бы раз в жизни!

Сент-Килда — шотландский архипелаг, который находится в отдалении от Соединенного Королевства. И это место представляет особую ценность: морскую, природную и культурную, таких мест на планете совсем немного. Все дело в том, что здесь никто не живет, да и в самые густонаселенные времена проживало едва ли более 200 человек. От людей здесь остались каменные дома, придающие островам особый колорит.

15 самых красивых мест Европы, которые нужно увидеть хотя бы раз в жизни!

Однако тут есть свои жители: птицы и животные, за ними можно наблюдать в дикой природе.

Плитвицкие озера, Хорватия

15 самых красивых мест Европы, которые нужно увидеть хотя бы раз в жизни!

В Плитвицкие озера вы наверняка влюбитесь: ведь это один из самых красивых парков в Европе. 16 крупных озер с водой небесного цвета, которые соединены друг с другом водопадами. Последних здесь около сотни. Самое интересное, что водопады появляются постоянно: дело в том, что горы здесь известняковые, они постоянно размываются, а стволы деревьев, упавшие в воду, образуют со временем естественные преграды.

Лавандовые поля, Франция

15 самых красивых мест Европы, которые нужно увидеть хотя бы раз в жизни!

Эти невероятные пейзажи кажутся сказкой, но они действительно существуют! Чтобы запечатлеть эту фееричную красоту, миллионы путешественников едут в Прованс. Пушистые поля лаванды уходят на несколько километров к горизонту и похожи больше на мягкий ковер, на который хочется прилечь и уснуть, чтобы увидеть еще более фантастические сны, не правда ли?

Аллея Дарк Хеджес, Великобритания

15 самых красивых мест Европы, которые нужно увидеть хотя бы раз в жизни!

Если вы думаете, что этот сказочный и немного пугающий лес — бутафория из фантастического фильма, вы ошибаетесь. Посмотрите, насколько потрясающей может быть природа.

15 самых красивых мест Европы, которые нужно увидеть хотя бы раз в жизни!

Этим буковым деревьям около трехсот лет, они растут неподалеку от деревушки Армой в Северной Ирландии. Сюда едут тысячи фотографов, чтобы запечатлеть эту прекрасную аллею.

Зансе-Сханс, Нидерланды

15 самых красивых мест Европы, которые нужно увидеть хотя бы раз в жизни!

Эти мельницы в окружении полей тюльпанов известны во всем мире. Зансе-Сханс — это не просто деревня, это музей под открытым небом, где представлены лучшие образцы голландского деревянного зодчества.

Этна, Италия

15 самых красивых мест Европы, которые нужно увидеть хотя бы раз в жизни!

Безусловно, Этна — самый известный вулкан в Европе. Но еще это один из самых активных вулканов в мире: у него на один век насчитывается более 100 извержений. Всю эту мощь и силу непременно стоит увидеть своими глазами.

Фьорды, Норвегия

15 самых красивых мест Европы, которые нужно увидеть хотя бы раз в жизни!

Это одно из лучших мест для медитации: вздымающиеся из воды скалы и горы, покрытые густой зеленью и снежными шапками. Здесь просто необходимо побывать хотя бы раз в жизни.

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