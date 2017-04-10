Эти озера самые удивительные на планете! Посмотрите на них, и вы поймете, почему

Подробности Категория: Позитивные места и события Апрель 10, 2017 Просмотров: 25

Знаете, чем уникальны озера? Это закрытые водоемы, и в некоторых из них могут происходить аномальные явления или очень странные химические реакции. А влияют на них как события извне (начиная от падения метеоритов и заканчивая техногенными катастрофами), так и их внутренняя жизнь, древняя и таинственная: движение плит, геологические явления.

Озеро Пяти Цветков, Китай

Местные жители считают озеро Пяти Цветков волшебным. Конечно, о его чудесных свойствах можно только догадываться, но однозначно его пейзажи волшебны.

Вода в водоеме окрашена солями и растениями, а цвет периодически меняется от желтого до насыщенного зеленого. Озеро Пяти Цветков не замерзает зимой, несмотря на то, что зимы здесь суровые и холодные. Все дело в горячих источниках, которые бьют на дне озера.

Озеро Ретба, Сенегал

Озеро Ретба также называют Розовым озером за его необычный цвет. Оно находится в Сенегале.

Особенность водоему придают цианобактерии, которые в нем живут. Они, поглощая солнечный свет, выделяют особый пигмент, который как раз и окрашивают воду. В период сухого сезона Ретба становится еще более насыщенным.

Кстати, кроме этих микроорганизмов в воде никто больше не живет. Дело в том, что Розовое озеро слишком соленое, здесь почти 50 лет ведут добычу соли. Купаться в Ретбе тоже опасно: если человек пробудет в водоеме более десяти минут, он может получить ожог.

Между прочим, это не единственное розовое озеро на планете. Так, есть розовое озеро в заливе Сан-Франциско, в Австралии, в Крыму, в Алтайском крае.

Озеро Хенераль-Каррера, Чили и Аргентина

Этот водоем расположен на границе двух стран. Вода в нем яркого, насыщенного цвета, даже небо по сравнению с ним не такое яркое. Но воды — это не главное в Хенераль-Каррера. Дело в том, что с чилийской стороны у его берегов есть потрясающие мраморные гроты.

На протяжении многих веков вода пробивала в мраморных породах ходы, сооружая причудливые арки и пещеры. Многие не верят, что бывают такие красоты в природе. А ведь действительно, это что-то из области фантастики.

Зеркальное озеро, Боливия

Это не просто озеро, это крупнейший в мире солончак. Называется он Уюни. Когда-то на его месте было озеро, но оно высохло.

Внутренняя часть водоема покрыта огромным слоем соли, в некоторых местах толщина достигает 10 метров. По некоторым подсчетам, запасов соли тут около 10 миллиардов тонн.

Но по-настоящему прекрасным оно становится во время дождливого сезона.

Тогда высохшее озеро покрывается водой и превращается в настоящее зеркало. Причем самое большое в мире: его площадь превышает 10 тысяч квадратных километров!

Лагуна-Колорадо, Боливия

Вода в этом красивейшем озере кровавого цвета, а иногда насыщенного фиолетового. Цвет меняется в зависимости от температуры воздуха и времени суток. В воде растут водоросли, которые и придают Лагуне-Колорадо красный оттенок. Сам по себе водоем очень мелкий (максимальная глубина не превышает и 1,5 метров, а средняя, вообще, около 40 сантиметров), но его площадь составляет около 60 квадратных километров.

А еще это излюбленное место для фламинго, их тут можно встретить тысячи.

Гипслендские озера, Австралия

Гипслендские озера удивительны тем, что они… светятся! Дело в том, что в их водах растет особый вид водорослей — ночесветка.

Это растение способно к биолюминесценции. И когда ночесветки скапливаются у поверхности, то они дают этот потрясающий эффект!

Озера вулкана Келимуту, Индонезия

Эти три удивительных водоема находятся в кратере вулкана Келимуту. Каждый из них имеет свой цвет, при этом периодически их воды меняются. Так, озеро может превратиться из красного в бирюзовое или черное.

Все зависит от активности вулкана, а также от того, какие минералы преобладают в его водах. Например, в прошлом году озера поменяли свой цвет 6 раз.

Озеро Утренней Славы, США

Вы думаете, это озеро находится на какой-то другой планете? Вы ошибаетесь. На это чудо природы можно посмотреть в Национальном парке Йеллоустоун (США). Это не просто озеро, это большой геотермальный источник, температура на поверхности здесь достигает примерно 70 градусов. Особенный цвет ему придают бактерии и водоросли, которые переливаются всеми цветами радуги.

Озеро Эйбрахам, Канада

Этот водоем на самом деле искусственный, появился он после строительства плотины на реке Норт-Саскачеван. Но вся необычность Эйбрахама проявляется зимой. Дело в том, что в нем замерзают пузырьки, которые образуют удивительные картины.

Этот природный феномен очень легко объясняется: пузырьки метана поднимаются к поверхности, где уже появился первый лед. Там они и застывают.

На самом деле такие пузырьки можно увидеть и в Сибири, в водоемах, которые находятся в зоне вечной мерзлоты. Однако из-за обилия снега, который покрывает поверхности озер, насладиться этой красотой невозможно. А вот озеро Эйбрахам находится в такой климатической зоне, где очень мало осадков, поэтому зимой сюда приезжает много путешественников.

Озеро Пич-Лейк, Тринидад

Ну а это довольно необычный водоем, так как в озере вместо воды… асфальт! Да-да, настоящий полужидкий асфальт.

Тут его, кстати, активно добывают, и, по примерным подсчетам, асфальта хватит еще лет на четыреста.

Ученые предполагают, что Пич-Лейк находится в разломе плит, где на поверхность выходит нефть. Легкие ее составляющие испаряются, а тяжелые оседают в озере.

Особенность водоема заключается в том, что он может поглощать предметы, выталкивая их наружу через тысячелетия. Так, на поверхности Пич-Лейк находили в разное время предметы быта индейцев, останки гигантского ленивца и дерево, возраст которого насчитывал примерно 4 тысячи лет.

Источник

Поделиться новостью