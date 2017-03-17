Пять мест планеты с живительными свойствами

Подробности Категория: Позитивные места и события Март 17, 2017 Просмотров: 672

Синие зоны» – это места по всему миру, где окружающая среда имеет настолько животворящие свойства, что население здесь живет дольше и отличается отменным здоровьем. Люди могут доживать здесь до ста лет.

Остров Икария (Греция) является прекрасным образцом «синей зоны». Его жители питаются овощами и фруктами, выращенными на собственном заднем дворе, ежедневно делают упражнения, наслаждаются жизнью без стресса. Ученые убеждены, что только четверть жизни определяется генетикой, а остальное зависит от окружающей среды. Икария – это место, где земля заботится о жителях, не давая им погружаться в стрессовые ситуации.

Многие считают, что люди на Окинаве (Япония) имеют специальную диету, которая помогает прожить дольше 100 лет. И секрет долголетия отчасти и заключается в меню. Жители этих мест едят три раза в день пищу с натуральными ингредиентами (зерном, овощами, тофу, морскими водорослями) и большим количеством рыбы. Это гарантирует им продолжительную и благополучную жизнь.

В штате Калифорния (США) есть город Лома-Линда, где существует сообщество адвентистов седьмого дня. Большая часть их – вегетарианцы, которые не забывают каждый день благодарить мир за все, что имеют. По мнению ученых, диета из фруктов, хлеба из цельного зерна и время, проведенное с семьей, являются одними из лучших вариантов для улучшения жизни.

Как оказалось, жизнь на пляже положительно сказывается на продолжительности жизни. Люди, живущие на полуострове Никойя (Коста-Рика), не знают, что такое стресс, питаются растительной пищей, пьют воду с большим содержанием магния и кальция.

Сардиния (Италия) – уникальное место, так как ученые недоумевают, как его жителям удается жить долго, питаясь не совсем полезной едой. А сами люди говорят, что они просто едят «настоящую пищу» и «мясо» во время работы.

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