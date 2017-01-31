25 завораживающих снимков дикой природы Намибии

Подробности Категория: Позитивные места и события Январь 31, 2017 Просмотров: 138

Намибия — потрясающе красивая и удивительная страна в Южной Африке. От ее пейзажей и фотографий из жизни дикой природы в буквальном смысле перехватывает дыхание. И дело не только в уникальности и разнообразии представителей этой самой природы, но и в совершенно необыкновенной атмосфере и неземных видах, открывающихся путешественнику на каждом шагу. Недавно там побывал фотограф Саша Генцис, которому удалось сделать прекрасные и волнующие воображение фотографии.

Антилопа куду в национальном парке Этоша (Etosha).

Жираф в национальном парке Этоша (Etosha).

Антилопы гну в национальном парке Этоша (Etosha).

Жирафы в национальном парке Этоша (Etosha).

Африканский слон в национальном парке Этоша (Etosha).

Зебры в национальном парке Этоша (Etosha).

Лев в национальном парке Этоша (Etosha).

Антилопы орикс в национальном парке Этоша (Etosha).

Птица в национальном парке Этоша (Etosha).

Термитник на восходе солнца в национальном парке Этоша (Etosha).

Вид на горы в пустыне Намиб (Namіbe) с воздушного шара.

Вид на горы в пустыне Намиб (Namіbe) с воздушного шара.

Закатное небо в пустыне Намиб (Namіbe).

Горы центральной части Намибии с борта самолета.

Панорама дюн национального парка Соссусфлей (Sossusvlei).

Панорама дюн национального парка Соссусфлей (Sossusvlei)

Панорама дюн национального парка Соссусфлей (Sossusvlei).

Панорама дюн национального парка Соссусфлей (Sossusvlei).

Панорама дюн национального парка Соссусфлей (Sossusvlei)

Визитная карточка Намибии — сухие деревья Мертвой долины (Death Valley)

Воздушные шары в небе над национальным парком Соссусфлей (Sossusvlei).

Полет на воздушных шарах над национальным парком Соссусфлей (Sossusvlei).

Лежбище котиков недалеко от залива Уолфиш-Бей (Walvis Bay).

Пеликан в окрестностях залива Уолфиш-Бей (Walvis Bay).

Рыболовное судно в окрестностях залива Уолфиш-Бей (Walvis Bay).

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