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25 завораживающих снимков дикой природы Намибии

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Категория: Позитивные места и события
Январь 31, 2017
Просмотров: 138
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 Намибия — потрясающе красивая и удивительная страна в Южной Африке. От ее пейзажей и фотографий из жизни дикой природы в буквальном смысле перехватывает дыхание. И дело не только в уникальности и разнообразии представителей этой самой природы, но и в совершенно необыкновенной атмосфере и неземных видах, открывающихся путешественнику на каждом шагу. Недавно там побывал фотограф Саша Генцис, которому удалось сделать прекрасные и волнующие воображение фотографии.

Антилопа куду в национальном парке Этоша (Etosha).

25 завораживающих снимков дикой природы Намибии, от который ускоряется пульс

Жираф в национальном парке Этоша (Etosha).

25 завораживающих снимков дикой природы Намибии, от который ускоряется пульс

Антилопы гну в национальном парке Этоша (Etosha).

 

Жирафы в национальном парке Этоша (Etosha).

25 завораживающих снимков дикой природы Намибии, от который ускоряется пульс

Африканский слон в национальном парке Этоша (Etosha).

25 завораживающих снимков дикой природы Намибии, от который ускоряется пульс

Зебры в национальном парке Этоша (Etosha).

 

Лев в национальном парке Этоша (Etosha).

25 завораживающих снимков дикой природы Намибии, от который ускоряется пульс

Антилопы орикс в национальном парке Этоша (Etosha).

25 завораживающих снимков дикой природы Намибии, от который ускоряется пульс

Птица в национальном парке Этоша (Etosha).

Термитник на восходе солнца в национальном парке Этоша (Etosha).

25 завораживающих снимков дикой природы Намибии, от который ускоряется пульс

Вид на горы в пустыне Намиб (Namіbe) с воздушного шара.

Вид на горы в пустыне Намиб (Namіbe) с воздушного шара.

25 завораживающих снимков дикой природы Намибии, от который ускоряется пульс

Закатное небо в пустыне Намиб (Namіbe).

Горы центральной части Намибии с борта самолета.

25 завораживающих снимков дикой природы Намибии, от который ускоряется пульс

Панорама дюн национального парка Соссусфлей (Sossusvlei).

25 завораживающих снимков дикой природы Намибии, от который ускоряется пульс

Панорама дюн национального парка Соссусфлей (Sossusvlei)

25 завораживающих снимков дикой природы Намибии, от который ускоряется пульс

Панорама дюн национального парка Соссусфлей (Sossusvlei).

25 завораживающих снимков дикой природы Намибии, от который ускоряется пульс

Панорама дюн национального парка Соссусфлей (Sossusvlei).

25 завораживающих снимков дикой природы Намибии, от который ускоряется пульс

Панорама дюн национального парка Соссусфлей (Sossusvlei)

25 завораживающих снимков дикой природы Намибии, от который ускоряется пульс

Визитная карточка Намибии — сухие деревья Мертвой долины (Death Valley)

25 завораживающих снимков дикой природы Намибии, от который ускоряется пульс

Воздушные шары в небе над национальным парком Соссусфлей (Sossusvlei).

25 завораживающих снимков дикой природы Намибии, от который ускоряется пульс

Полет на воздушных шарах  над национальным парком Соссусфлей (Sossusvlei).

25 завораживающих снимков дикой природы Намибии, от который ускоряется пульс

Лежбище котиков недалеко от залива Уолфиш-Бей (Walvis Bay).

25 завораживающих снимков дикой природы Намибии, от который ускоряется пульс

Пеликан в окрестностях залива Уолфиш-Бей (Walvis Bay).

25 завораживающих снимков дикой природы Намибии, от который ускоряется пульс

Рыболовное судно в окрестностях залива Уолфиш-Бей (Walvis Bay). 

25 завораживающих снимков дикой природы Намибии, от который ускоряется пульс

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