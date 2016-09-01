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Невероятный мир внутри старого ангара

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Категория: Позитивные места и события
Сентябрь 01, 2016
Просмотров: 548
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 Просто невероятно, каких высот смог достичь технологический прогресс. Мы уже довольно спокойно относимся к различным ноу-хау и очередным чудо-изобретениям. Но в мире всё равно есть вещи, которые заставляют нас восторженно ахнуть!

Удивительно, но практически в самом центре Германии, в Бранденбурге, находятся тропические острова. Да-да, прекрасная лагуна с прозрачной водой и белоснежным песком, на берегу которой растут пальмы и щебечут экзотические птицы! Но самое удивительное, что это чудо разместили в необычном месте.

Тропические острова расположены в обычном ангаре. Единственное, чем раньше было примечательно строение, это своими колоссальными размерами. Ведь это был эллинг для дирижаблей. Его длина достигает 360 метров, а ширина — 210 метров.

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Сам ангар принадлежал ранее фирме Cargolifter AG. В середине 90-х годов ее владельцы хотели возродить производство дирижаблей для транспортировки негабаритных грузов. Однако идея себя не оправдала, и фирма обанкротилась.
 
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Так бы и остался гигантский ангар пустовать, если бы на него не положил глаз малайзийский концерн Tanjong.
 
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На деньги азиатских спонсоров в бывшем ангаре построили уникальный парк отдыха с собственным микроклиматом. Бассейны оборудовали в стиле естественных водоемов, а вокруг них высадили тропическую растительность.

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В ангаре зашелестели настоящие джунгли. К тому же тропический лес заселили экзотическими птичками!

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Причем в парке развлечений обитают не только маленькие пичужки, но и грациозные розовые фламинго.

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Здесь можно встретить также и тропических насекомых! Правда их, слава Богу, не стали выпускать на волю. Желающие могут полюбоваться на букашек сквозь стекло специальных террариумов.

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Оборудованный по последнему слову техники парк получил название «Тропические острова» и способен принимать одновременно до шести тысяч посетителей!

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Те, кому не хватает дня насладиться тропиками, могут остаться здесь на ночь. Комплекс оборудован своим отелем.

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В темное время вода бассейнов подсвечивается голубоватым сиянием, создавая неповторимую атмосферу.

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 К услугам отдыхающих несколько первоклассных баров и кафешек, которые стилизованы под тропические хижины.

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Чтобы напомнить посетителям, что они всё еще в Германии, вдоль стен ангара построили целую деревушку с фахверковыми домиками.

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Детям здесь особое раздолье. Для них соорудили несколько игровых площадок, где малыши могут резвиться как на суше, так и в воде.

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Для любителей отдыхать дикарем здесь даже предусмотрен палаточный городок!

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В помещении круглый год поддерживаются одинаковые условия. Даже если на улице зима, то «Тропические острова» будут радовать своих посетителей температурой +26 градусов.

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Судя по фотографиям, от желающих посетить этот райский уголок отбоя нет! Оно и понятно: для того чтобы попасть в райский уголок, не нужно лететь за тридевять земель.

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Кто бы мог подумать, что обычное промышленное сооружение можно превратить в прекрасную тропическую лагуну?! Если это чудесное преображение произвело на тебя впечатление, то обязательно поделись ссылкой на данную статью со своими друзьями.

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