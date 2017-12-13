Осень в Крыму

Подробности Категория: Позитивные картинки Декабрь 13, 2017 Просмотров: 9

В Украине очень много красивых мест. Не пожалейте 10 минут, посмотрите на эти виды, на эти потрясающие краски крымской осени с высоты птичьего полета. Чтобы сделать эти снимки, фотограф Сергей Анашкевич налетал почти 200 километров за 5 дней и дважды чуть не потерял дрон.

Сначала его просто сдуло сильным ветром в сторону леса и Сергей еле нашел квадрокоптер после экстренной посадки на тропу между деревьев, во второй раз порывы штормового ветра упорно уносили Мавик на Карадаг, но на этот раз со скрипом, по 30-50 метров в минуту он таки сумел долететь до точки взлета и сесть на остатках батареи. Зато по пути фотограф сделал чудесные кадры и снял несколько видеопанорам с ракурса, с которого раньше не видел этих мест.

1. Виноградники под Коктебелем.

2. Знаменитые ворота в страну Коктебель. Еще давным давно, до поры квадрокоптеров, я мечтал об этом ракурсе: снимок на арку и Карадаг сверху. Теперь эта мечта легко реализуема...

3. Вид на Тихую бухту с мыса Хамелеон. Правда, в этот день тихим это место никак неьзя было назвать. Едва я поднял дрон, как его ветер просто понес в сторону берега. А я ведь ехал сюда с желанием красиво облететь Хамелеон для видеоролика. Но ... не в этот раз. Дрон колбасило ветром так, что он становился чуть ли не вертикально, сопротивляясь порывам.

4. Вид на Карадаг с предгорий Эчки-Дага. Это здесь у меня порывом дрон унесло в сторону леса и мне не удалось вернуть его к точке взлета и пришлось сажать, как получится между деревьев. Куда именно, покажу в конце поста.

5. И снова виноградники под Коктебелем.

6. Озеро Бараколь, виноградники и гора Узун-Сырт, она же Клементьева.

7. Озеро Бараколь с высоты 500 метров.

8. Легенер, Сююрю-Кая и немного Карадага.

9. А это мой любимый Карадаг. Точка взлета, с которой я полетел в сторону пиков, планируя перевалить на ту сторону, облететь Ивана Разбойника и вдоль моря вернуться к дельфинарию, от которого поднимал дрон. Но ветер решил иначе и просто понес дрон в сторону пиков. Причем понес так, что я понял, что возврата оттуда не будет... Следующие 15 минут я боролся с ветром, возвращая дрон обратно. За эти 15 минут он пролетел всего около 600 метров, полностью посадив батарею.

10. Вид на Курортное, Эчки-Даг и Лисью бухту.

11. Виноградники Айванской Долины.

12. Долина-то солнечная!

13. Айванская долина и Таракташ.

16. Под снегом — плато Караби.

17. Церковь-маяк в Малореченском.

18. Она же на фоне Аю-Дага.

19. Еще одна моя давняя мечта — Долина Привидений с квадрокоптера. Правда, с осенью я сюда опоздал. Так что гештальт не закрыт.

20. Еще Долина Привидений.

21. Подъем на плато Ай-Петри со стороны Ялты.

22. Зубцы Ай-Петри. Сколько же рассветов я с них снял... Даже не посчитаю.

24. Осень на Мангупе.

25. Пещера Барабан-Коба сбоку.

26. Чатыр-Даг и Изобильненское водохранилище над Алуштой.

27. Виноградники Массандры в Алуште.

28. И это тоже Массандра.

29. Красивое море и некрасивый бетонный берег в Симеизе.

30. Домик в деревне...

31. Форосская церковь.

32. Дорога из Севастополя в Ялту. Слева Байдарская долина, справа мыс Айя.

33. То же место, но вид в обратную сторону, по направлению к Гончарному.

34. Геометрия крымской осени.

35. А это тот самый лес, в который у меня унесло дрон. Вот прямо в эту красоту и пришлось его сажать между деревьями.

36. Вообще без комментариев.

37. Еще лес.

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