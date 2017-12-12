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Европа включает Рождество

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Категория: Позитивные картинки
Декабрь 12, 2017
Просмотров: 9

"Начинается мое любимое и самое красивое время года — теплый шарф, каток, глинтвейн, море огней и улыбок. На той неделе в Германии открылись рождественские ярмарки. Берлин, Франкфурт, Нюрнберг — от больших городов до маленьких деревенек в Баварии (к примеру, в Кемптене), приглашаю вас посмотреть, как здорово бывает на центральных улицах и площадях в преддверии Рождества в Европе. Я бы посоветовал отправиться поближе к Альпам — в Баварию, где снег вполне может выпасть уже в декабре. А поднявшись на ледник на Цугшпитце, можно запросто открыть лыжный сезон самым первым?" - пишет блогер Александр Чебан.

Конечно же, можно полистать фотографии...

Но лучше сразу купить билет на самолет и успеть увидеть и почувствовать все это самому :)

Европа включает Рождество Европа включает Рождество Европа включает Рождество Европа включает Рождество Европа включает Рождество Европа включает Рождество Европа включает Рождество Европа включает Рождество Европа включает Рождество Европа включает Рождество Европа включает Рождество Европа включает Рождество Европа включает Рождество Европа включает Рождество Европа включает Рождество Европа включает Рождество Европа включает Рождество Европа включает Рождество

Практическая информация:

Как добраться

– Из Москвы в Берлин ежедневно выполняют рейсы нескольких авиакомпаний — S7, ЮТэйр или Eurowings, Аэрофлот (3-4 раза в день). Из Санкт-Петербурга в Берлин летает а/к «Россия» и S7.

– В Гамбург и Ганновер летает WizzAir

– Из Санкт-Петербурга можно также добраться на пароме Finnlines вместе со своим автомобилем. Паром ходит из Хельсинки в немецкий Травемюнде, портовый городок к северу от Гамбурга.

Прокат автомобиля

Я много раз писал, что Sixt — это определенно лучшая компания автопроката! Я уже много раз брал машину именно у Sixt в разных странах Европы, а также в Израиле. Прозрачные и понятные условия, никаких скрытых страховок или комиссий, сумма депозита, который блокируется на карте — обычно это «двойная» стоимость аренды. Многократно проверено лично, рекомендую и вам!

Европа включает Рождество

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