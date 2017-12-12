Европа включает Рождество

Подробности Категория: Позитивные картинки Декабрь 12, 2017 Просмотров: 9

"Начинается мое любимое и самое красивое время года — теплый шарф, каток, глинтвейн, море огней и улыбок. На той неделе в Германии открылись рождественские ярмарки. Берлин, Франкфурт, Нюрнберг — от больших городов до маленьких деревенек в Баварии (к примеру, в Кемптене), приглашаю вас посмотреть, как здорово бывает на центральных улицах и площадях в преддверии Рождества в Европе. Я бы посоветовал отправиться поближе к Альпам — в Баварию, где снег вполне может выпасть уже в декабре. А поднявшись на ледник на Цугшпитце, можно запросто открыть лыжный сезон самым первым?" - пишет блогер Александр Чебан.

Конечно же, можно полистать фотографии...

Но лучше сразу купить билет на самолет и успеть увидеть и почувствовать все это самому :)

Практическая информация:



Как добраться

– Из Москвы в Берлин ежедневно выполняют рейсы нескольких авиакомпаний — S7, ЮТэйр или Eurowings, Аэрофлот (3-4 раза в день). Из Санкт-Петербурга в Берлин летает а/к «Россия» и S7.

– В Гамбург и Ганновер летает WizzAir

– Из Санкт-Петербурга можно также добраться на пароме Finnlines вместе со своим автомобилем. Паром ходит из Хельсинки в немецкий Травемюнде, портовый городок к северу от Гамбурга.

Прокат автомобиля

Я много раз писал, что Sixt — это определенно лучшая компания автопроката! Я уже много раз брал машину именно у Sixt в разных странах Европы, а также в Израиле. Прозрачные и понятные условия, никаких скрытых страховок или комиссий, сумма депозита, который блокируется на карте — обычно это «двойная» стоимость аренды. Многократно проверено лично, рекомендую и вам!

Источник

Поделиться новостью